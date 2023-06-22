В весовой категории 34 кг первое место занял Гордей Шакура (Ессентуки), второе – Лука Кварацхелия (Гал), третьи – Елисей Петровец (Пермь) и Лаша Хашба (Сухум).

Определились победители и призеры XV международных соревнований по дзюдо «Кубок Победы» в возрастной категории 2010-2011 годов рождения.

В весовой категории 38 кг первым стал Кирилл Попов (Пермский край), второе – Ладо Гулордава (Сочи), третьи – Арзум Арутюнян (Адыгея) и Ника Кварацхелия (Гал).

В весовой категории 42 кг первое место занял Степан Тымченко (Адыгея), второе – Юсуф Джобиров (Адыгея), третьи – Аркадий Топчян (Сочи) и Ильяс Усенов (Сухум).

В весовой категории 46 кг первое место занял Ираклий Пруидзе (Сочи), второе – Ярослав Дмитриченко (Ессентуки), третьи – Ислам Батчаев (Сухум) и Давид Гевондян (Краснодар).

В весовой категории 50 кг первым стал Гамлет Тадевосян (Ростов-на-Дону), второе место занял Михаил Мкртчян (Сухум), третьи – Леван Кожокарь (Сухум) и Альберт Хачатрян (Краснодар).

В весовой категории 55 кг первое место занял Ахмед Евлоев (Ингушетия), второе – Кирилл Орехов (Ростов-на-Дону), третьи – Никас Малхасян (Сочи) и Марк Митюклеев (Ростов-на-Дону).

В весовой категории 60 кг первым стал Алан Хинтба (Сухум), второе место занял Ариан Васильев (Якутск), третьи места заняли Инар Гумба (Сухум) и Александр Елбакиев (Сухум).

В весовой категории 66 кг первое место занял Артем Тарасов (Сочи), второе – Александр Пронин (Ткуарчал).

В весовой категории +66 кг первое место занял Давид Канделаки (Сухум), второе – Мате Колбаия (Гал), третьи – Имран Аладин (Сочи) и Даниель Микаилян (Новый Афон).

В церемонии награждения приняли участие председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, директор Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Эльза Хагба, президент Федерации дзюдо Абхазии Михаил Чалмаз.