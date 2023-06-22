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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ АБХАЗО-РОССИЙСКОГО МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Новости Четверг, 22 июня 2023 20:39
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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ АБХАЗО-РОССИЙСКОГО МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сухум. 22 июня 2023. Абхазия-Информ. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялась рабочая встреча спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаши Ашуба с заместителем председателя Государственной Думы Петром Толстым и первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым. Во встрече участвовала советник-посланник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Мадина Авидзба.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам межпарламентского взаимодействия. В частности, абхазской стороной поднимались темы, связанные с облегчением процедуры прохождения государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В связи с этим была отмечена значимость интенсификации работы созданной в 2022 году абхазо-российской межпарламентской рабочей группы по взаимодействию в вопросах пересечения абхазо-российской государственной границы и подтверждена готовность активизировать сотрудничество по этому направлению.

Депутатами также были затронуты вопросы парламентского взаимодействия в развитии действующей двусторонней договорно-правовой базы, в том числе касающиеся гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации.

Участники встречи также высказались о том, что обозначенные вопросы необходимо включить в формирующуюся повестку дня Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, которая была создана в соответствии с Соглашением между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерацией о сотрудничестве от 1 декабря 2022 года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 22 июня 2023 20:49

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