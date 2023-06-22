ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ТОРГОВЫХ ПАЛАТ

Сухум. 22 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия принимает участие во всемирном 13-м Конгрессе торговых палат, организованном Международной торговой палатой, Всемирной федерацией палат и Женевской палатой торговли, промышленности и услуг. Конгресс проходит в международном торгово-выставочном центре в Palexpo, в Женеве – в Швейцарии.

Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, ТПП Абхазии уже в пятый раз участвует во Всемирном конгрессе, представляя нашу республику и интересы абхазского бизнес сообщества.

«Для нас, конгресс – это не просто мероприятие, а платформа для налаживания партнерских отношений на основе реального жизненного опыта, получение новых знаний, необходимых для оказания помощи бизнесу и развития предпринимательства в стране. Мы придаем особое значение участию палаты в столь значимом мероприятии: это не только дает нам возможность заявить международному сообществу о себе, в качестве надежного бизнес-партнера всему, но быть на ровне со всеми, представлять взаимный интерес. С нами общаются на равных и выражают готовность поддерживать международный диалог», – констатирует Тамила Мерцхулава.

На полях Конгресса президент ТПП Абхазии встретилась с президентом Женевской палаты торговли, промышленности и услуг Винсентом Сибилия, с коллегами из ТПП Македонии, Индонезии, Сербии, Мексики, Лондона и города Турина, президентами ТПП Дубая и Израиля.

Президента ТПП сопровождает начальник Управления внешних связей и инвестиций Наала Басария.

Трехдневная программа 13-го Конгресса проходит под девизом «Достижение мира и процветания на основе принципа многосторонних отношений». Его участники рассмотрят важнейшие проблемы современного мира, поделятся информацией и опытом, встретятся с известными мировыми лидерами бизнеса.

Раз в два года руководители торгово-промышленных палат имеют возможность встретиться на международной площадке и наладить контакты в международной торговле. При этом, особое значение придается обмену опытом управления торгово-промышленной палатой и расширению числа оказываемых ею услуг.

Всемирный 14-й Конгресс торговых палат пройдет в Австралии в 2025 году.