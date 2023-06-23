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Абхазия Информ

У СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ОЗЕРА РИЦА ВЫСАДИЛИ ГАЗОН

Новости Пятница, 23 июня 2023 21:14
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У СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ОЗЕРА РИЦА ВЫСАДИЛИ ГАЗОН

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Заведующий отделом по туризму и экскурсиям Рицинского реликтового национального парка Этлан Багателия рассказал «Апны.Иахьа» о высадке газона и других проделанных работах в парке. Он отметил, что газон заложили площадью около 140 квадратных метров.

«Этот газон мы приобрели здесь, на территории Абхазии у местных предпринимателей. Это был один из этапов по благоустройству данной территории Рицинского парка. Сейчас идет адаптационный период. Все прижилось, и мы надеемся, что на территории парка будет еще красивее», сказал Багателия.

Он также сообщил, что в прошлом году на этой же территории приступили к работам по благоустройству клумбы: установили забор, сделали небольшое ограждение, высадили шаровидные самшиты, разновидности гортензий, которые будут цвести и радовать гостей. Следующим этапом была высадка настоящего колхидского самшита.

«Мы высадили местный, редкий вид самшита. Около 900 корней мы высадили по периметру каждой клумбы, чтобы в будущем создать живую зеленую изгородь. Пока самшит растет, забор его защищает, а когда разрастется создастся красивая живая изгородь из настоящего колхидского самшита», сказал Багателия.

По словам заведующего отдела по туризму и экскурсиям, картина главной смотровой площадки постепенно меняется в лучшую сторону.

«Помимо этих трех клумб мы благоустроили еще две клумбы, где высадили типичные для этой местности хвойные растения. Сейчас ведутся работы по благоустройству еще одной клумбы, где будет установлен фонтан с чистой питьевой водой и там же мы планируем поставить умные лавочки, где гости могли бы зарядить свои телефоны. Это очень востребованная практика, которая существует во многих крупных, а особенно, курортных городах.

На этой площадке это очень актуально, так как туристы целый день проходят по экскурсионной программе и не имеют возможности подзарядиться в ходе экскурсии. После этого планируем провести бесплатный вай-фай. Это очень сложно, но я думаю, что к концу летнего сезона мы справимся», – подытожил он.

Все работы по благоустройству территории Рицинского реликтового национального парка осуществляются за счет личного бюджета национального парка.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 23 июня 2023 21:21

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