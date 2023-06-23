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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Новости Пятница, 23 июня 2023 21:31
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ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорту Абхазии состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на участие в международном молодежном форуме «Евразия Global». Были рассмотрены заявки от активистов, представителей высших учебных заведений, общественных организаций.

Просмотрев анкеты участников, члены комиссии перешли к очному собеседованию. Претенденты рассказывали о своих достижениях и планах, профессиональных и личных ожиданиях от участия в форуме.

В ближайшее время в соответствии с утвержденными критериями отбора будет определен состав делегации.

Напомним, что международный молодежный форум «Евразия Global» пройдет с 21 по 27 августа в Оренбурге.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 23 июня 2023 21:35

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