Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорту Абхазии состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на участие в международном молодежном форуме «Евразия Global». Были рассмотрены заявки от активистов, представителей высших учебных заведений, общественных организаций.

Просмотрев анкеты участников, члены комиссии перешли к очному собеседованию. Претенденты рассказывали о своих достижениях и планах, профессиональных и личных ожиданиях от участия в форуме.

В ближайшее время в соответствии с утвержденными критериями отбора будет определен состав делегации.

Напомним, что международный молодежный форум «Евразия Global» пройдет с 21 по 27 августа в Оренбурге.