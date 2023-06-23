РУСДРАМ ОТКРЫЛ ГАСТРОЛИ В НОВОКУЗНЕЦКЕ

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы им Ф. Искандера начал показы спектаклей в России в рамках программы «Большие гастроли». Первыми постановки театра из Абхазии увидели жители сибирского города Новокузнецк – самого крупного города Кемеровской области (Кузбасса) и одного из крупнейших металлургических и угледобывающих российских центров.

Разница во времени между Сухумом и Новокузнецком четыре часа.

«Это полет в будущее!», – пошутил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в пути.

Выехав из Сухума 19 июня в 10 утра, и проведя в общей сложности десять часов в самолетах, не считая переезд на автобусе до Сочи и ожидание рейсов, транзитом через Москву, актеры прибыли в Новокузнецк 20 июня в 7 утра (а в Абхазии в это время было только 3 ночи).

Многие русдрамовцы, заселившись в гостиницу, не стали ложиться спать, чтобы привести биологические часы в соответствие с местным временем, а отправились осматривать город. Работники сцены с главным художником Виталием Кацба и начальником монтировочного цеха Асланом Куркунава сразу пошли на монтаж декораций в Новокузнецкий драматический театр.

Приезд труппы театра в столь дальний регион от родины стал возможен благодаря участию с 2017 года в программе министерства культуры России «Большие гастроли» и инициативе руководства Новокузнецкого драматического театра пригласить к себе именно Русский театр Абхазии.

«Это самый дальний выезд нашего театра на гастроли, хотя в последние годы мы очень много гастролируем. У нас до десяти выездов в год, иногда даже говорим о том, что надо больше времени уделять нашему абхазскому зрителю, потому что очень много предложений, и это прекрасно. В первую очередь, это говорит о том, что Российская Федерация в лице Минкультуры, министра Ольги Борисовны Любимовой большое внимание уделяет развитию и укреплению связей с русскими театрами зарубежных стран. Существуют несколько крупных программ, в рамках которых русские театры имеют возможность выезжать на гастроли в Россию, участвовать в фестивалях. Скажем, после «Больших гастролей», в которых с 2017 года ежегодно принимаем участие, мы едем на Фестиваль русских зарубежных театров в Набережных Челнах. Есть фестиваль «Встречи в России», в котором также мы принимали участие. Наше творческое, человеческое, профессиональное взаимодействие с российскими коллегами и российскими зрителями поставлено на регулярную основу. Это важно, так как укрепляет общее культурное пространство и позволяет нашему театру развиваться во взаимодействии с российскими коллегами, ведь Россия – театральная сверхдержава, и очень важно иметь возможность творческого, профессионального обмена», – сказал гендиректор на пресс-конференции, посвящённой открытию гастролей РУСДРАМа.

Надо сказать, что РОСКОНЦЕРТ, который реализует программу «Большие гастроли» по поручению Министерства культуры России, оплачивает все расходы по переезду, проживанию и транспортировке декораций театра из Абхазии.

На пресс-конференции директор Новокузнецкого драматического театра Валерия Пурпутиди поделилась, что в юбилейный год основания возглавляемого ею театра (90 лет) и в юбилейный год города Новокузнецка (405 лет) решено было пригласить на гастроли абхазский театр.

«Мы рады приветствовать у нас наших гостей из Абхазии. Мы доросли, образно говоря, до того, что уже начали принимать у себя в Новокузнецке зарубежные театры – осенью у нас был Казахстан, теперь мы рады приветствовать Абхазию. Программа «Большие гастроли» направлена на расширение творческих потенциалов, знакомство коллективов между собой и знакомство зрителей с лучшими спектаклями русских зарубежных театров. Программа существует уже 14 лет и география участников расширяется», – сказала Валерия Пурпутиди.

Заместитель главы города Новокузнецк Олег Масюков перед началом спектакля «Красавец мужчина» поприветствовал гастролирующий театр, руководство и актеров.

«Приветствую на сцене нашего храма искусств, в нашем замечательном городе. Уверен, что гастроли оставят в вас только яркие впечатления. Поверьте, у нас очень благодарные зрители и ценители высокого искусства. Мы знаем, что Русский театр драмы относительно молодой, но уже завоевал большую популярность не только в Абхазии, но и в России. Спасибо, что вы участвуете в программе «Большие гастроли». И хочу поблагодарить руководство Новокузнецкого театра за то, что благодаря участию в этой программе у нас выступают знаменитые гости», – сазал Олег Масюков.

Так совпало, что показ «Красавца мужчины» в Новокузнецке стал юбилейным – десятым. Журналисты на пресс-конференции задали актеру Осману Абухба каверзный вопрос, а не подсмотрел ли он образ Аполлона Окоемова у народного артиста СССР Олега Табакова, который сыграл его в кино в 1978 году.

«С Олегом Табаковым, который играл эту роль в кино, не соревнуюсь, скажу честно, я не смотрел фильм с его участием. Когда мы начали строить спектакль, времени было немного, на ходу все схватывали, находили, искали, щупали, и строго по моим наблюдениям в жизни, с кого-то понемножку брал, и так построил образ. Ни с каких актеров, ни у кого ничего не крал. А что из этого вышло, вы посмотрите и увидите сами. Но подчеркну, что ни по каким внутренним качествам мы с ним не схожи», – с улыбкой ответил Осман.

Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания поделился, что насыщенная творческая и гастрольная жизнь, которой живет РУСДРАМ, – мечта каждого профессионального артиста.

«В последние шесть лет мы с лихвой восполняем двадцатилетний застой, в котором мы пребывали по разным причинам. Сейчас мы живём другой жизнью, абсолютным счастьем для актера, когда постоянно заняты, выезжаем, всегда есть зрители. Это достигается не только нашей работой, административная часть работает, не покладая рук, и мы порой не знаем сколько предложений приходят нам, только видим по факту куда мы едем. Мы стараемся друг друга не подводить», – сказал Жордания.

Гендиректор РУСДРАМа и актеры отмечали красоту зрительного зала, доброжелательное отношение к гостям всех служб Новокузнецкого драмтеатра. А ошеломительный приём зрителей и оглушительные овации за два дня показов спектаклей «Красавец мужчина» и «Кровавая свадьба» стали для искандеровцев энергетической подпиткой для продолжения гастролей. После Новокузнецка труппа отправляется в Республику Алтай, где 24 и 25 июня в Горно-Алтайске покажет спектакли «Кровавая свадьба» и «Красавец мужчина». А дальше путь театра из Абхазии лежит в Татарстан – РУСДРАМ примет участие в 4 Фестивале русских театров зарубежья, который будет проходить в Набережных Челнах.

Слово зрителям Новокузнецка

«Катарсический спектакль», «эксклюзивный театр», «высший пилотаж игры актеров» – лишь малая часть эпитетов, которых удостоился РУСДРАМ после показов спектаклей в Новокузнецке. Зрители не расходились сразу, у входа в театр стояли и обсуждали увиденное, а у служебного входа поджидали абхазских артистов, чтобы пообщаться и сфотографироваться с ними. Актрисы Милана Ломия и Ирина Делба отвечали на вопросы о спектаклях, о работе, о профессии и призвании артиста. Молодые студенты, будущие актеры, удивились тому, что театральный сезон в РУСДРАМе круглогодичный, что актеры не уходят в отпуск.

«От чего отдыхать, когда работа в радость. Желаю каждому из вас найти своё призвание и получать удовольствие от каждого дня служения в театре», – пожелала Милана Ломия.

Каждый, кто прочитает отзывы зрителей в Новокузнецке, несомненно, ощутит гордость за театральное искусство Абхазии, которое достойно развивают и популяризируют актеры Государственного русского театра им. Ф. Искандера.

Екатерина Борщёва: «Такого спектакля мы не увидели бы без этого театра и, я думаю, не только в нашем городе, но и в нашей стране. Потому что это действительно гастрольный театр – зарубежный. Чувствуется абсолютно другая игра, другой темперамент и менталитет. Они игралисвоё для нас, и при этом испанского автора. Лорку по-другому, наверное, никак не сыграешь, тут кавказский темперамент совпал с испанским. Это эксклюзивный спектакль. Игра у всех актёров прекрасная, необыкновенная, не выделишь никого, у каждого была своя роль, и они каждый отыграли свою роль. Как мать я очень сильно переживала боль Матери, как женщина я сочувствовала и Невесте, и Жене. Ну а мужчины, что с них взять – дети и дети, всё они играют ножами, стреляют, а мы все плачем».

Надежда Власова: «Катарсический спектакль! Большое открытие для меня лично, для города Новокузнецка и для всех новокузнечан удивительный коллектив театра из Абхазии. С совершенно не свойственным нам темпераментом, стилистикой, удивительно тонкой режиссурой. Потрясающая сценография, которая на первый взгляд кажется достаточно лаконичной, но именно эта лаконичность создает потрясающий потенциал для мысли, чувства, раздумий и имеет терапевтический потенциал. Никто в зале не был абсолютно равнодушен. Тишина в зрительном зале на протяжении этих двух дней, я смотрела оба спектакля, говорит о том, что наш зритель очень тонкий и понимает нюансы всех чувств, которые нам транслируют актёры. Эти замечательные два останутся в памяти навсегда. Хочу встречаться вновь с новыми постановками этого театра. Выбраны для показа совершенно разные авторы – Островский и Лорка. И спектакли такие же разные и удивительные. Желаю успехов удивительному коллективу, его гендиректору. Я видела, как он общается с актёрами на репетиции, это маленькая семья, которая действительно живёт творчеством. Дай господи им всем доброго пути и дальнейших успехов, и таких же благодарных зрителей, как мы».

Татьяна Красникова: «Высший пилотаж! Невероятно! Потрясающая «Кровавая свадьба». При минимуме декораций, при достаточно аскетичном антураже, такая потрясающая игра актёров и игра света. Я очень люблю Сухумский русский театр. В прошлом году будучи в Абхазии я ходила на их спектакль. Я очень счастлива, что они приехали в Новокузнецк, посмотрела оба спектакля. На следующий год лечу в Абхазию, специально приеду в Сухум для того, чтобы сходить на их спектакли».

Ася Попова: «Хорошая очень постановка, артисты темпераментные, профессионалы своего дела. Было интересно смотреть. Видно, что они приехали из южной страны, прям «ух!», кровь такая! Бывает, что декорации, звук, свет, оформление сцены выигрывают, а тут именно артисты главные, они вцентре внимания»

Наталья Ходыкина: «Постановка интересная, прекрасная игра актёров. Хотелось бы сказать спасибо организаторам гастролей за то, что у нас есть возможность посмотреть постановки других театров. Это другое виденье, отличается от постановок нашего театра. Реакция зрителей нам понравилась, люди очень долго аплодировали. Бывает, что зрители уходят со спектакля, когда им не нравится, сегодня мы таких не наблюдали. Большое спасибо артистам! Приезжайте к нам ещё».

Материал подготовила Амра Амичба.