РОБЕРТ КИУТ ДАЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ПОДГОТОВКЕ БОЙЦОВ СОБРА
Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут посетил специальный отряд быстрого реагирования МВД. После строевого смотра министру доложили о проделанной в СОБРе работе и текущем положении дел.
Командир отряда, подполковник Дадын Чачхалия доложил, что на базе было возведено новое здание дежурной части. Оно оснащено необходимой техникой, ведется круглосуточное видеонаблюдение.
Роберт Киут осмотрел оружейный склад, площадку и оснащение места размещения отряда, ознакомился с образцами спецтехники и вооружения. Все теоретические задания и учебная часть подготовки бойцов отрабатываются в специальном учебном классе.
Министр поинтересовался ситуацией с оснащением бойцов необходимым обмундированием. Как рассказал командир Чачхалия, отряду оказывается всесторонняя поддержка со стороны руководства страны. У бойцов есть все необходимое для выполнения задач и несения службы.
«Для любого мероприятия у нас есть всё обмундирование», – сказал он.
Роберт Киут отметил высокий уровень подготовки собровцев. Он подчеркнул, что знаком с имеющимися в отряде проблемами, которые планирует решить в ближайшее время. Среди первоочередных задач – ремонт здания базы СОБРа и оснащение спортзала.
Глава МВД подчеркнул, что сотрудники СОБРа отбираются по особым физическим и морально-волевым качествам и выполняют самые сложные и ответственные задачи. Среди них – участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождение заложников.
В завершение совещания министр отметил высокий уровень физической подготовки и профессионализм личного состава отряда.
«В последние годы вы демонстрируете хорошие результаты, нареканий к вам нет, будем идти по нарастающей», – резюмировал Роберт Киут.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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