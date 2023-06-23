ИЗЪЯТО 400 ЕДИНИЦ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ
Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации, на стационарном посту ГАИ МВД «Бамбора» было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, под управлением гражданина Российской Федерации.
В ходе досмотра в багажном отсеке обнаружены и изъяты электронные сигареты в количестве 400 единиц, ввезенные раннее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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