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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО 400 ЕДИНИЦ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

Новости Пятница, 23 июня 2023 22:47
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ИЗЪЯТО 400 ЕДИНИЦ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации, на стационарном посту ГАИ МВД «Бамбора» было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, под управлением гражданина Российской Федерации.

В ходе досмотра в багажном отсеке обнаружены и изъяты электронные сигареты в количестве 400 единиц, ввезенные раннее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 23 июня 2023 22:59

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