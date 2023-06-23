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Абхазия Информ

НАЧАЛОСЬ ЧАСТИЧНОЕ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ УЛИЦЫ ЛАКОБА

Новости Пятница, 23 июня 2023 23:00
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НАЧАЛОСЬ ЧАСТИЧНОЕ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ УЛИЦЫ ЛАКОБА

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. В столице Абхазии продолжается ремонт автомобильных дорог. В местах, где ямочный ремонт асфальта на улице Лакоба невозможен, или не даст долгосрочного эффекта, он заменяется сплошным покрытием. Сплошной асфальт на участке улицы Лакоба уложат в промежутке между улицами Дбар и Абазинская. Также на улице Лакоба полностью заменят асфальт от ул. Леона до ул. Пушкина, и на части улицы у детской поликлиники.

«Эта часть республиканской дороги ремонтируется по договоренности с «Абхазавтодором» и Дорожным фондом. Учитывая большое количество крупных ям на этих участках улицы, было принято решение отфрезеровать старое покрытие и уложить большой картой сплошное покрытие асфальта. Коммуникации на этой улице старые, ветхие, и учитывая это, хотелось наших граждан проинформировать, что в случае каких-то аварий или утечек, на этом участке придется идти на тот шаг, чтобы вскрывать уже вновь уложенное покрытие», – рассказал заместитель директора Департамента ЖКХ Администрации г. Сухум Руслан Авидзба.

Специалисты ДРСУ Администрации города Сухум продолжают проводить ямочный ремонт асфальтного покрытия и по другим дорогам городского и республиканского значения.

По словам Руслана Авидзба, город взял на себя ремонт улицы Ардзинба – от перекрёстка ул. Агумава до перекрестка ул. Титова будет уложен сплошной асфальт.

«Если говорить о части республиканских дорог, то город взял на себя участки по ул. Ардзинба, там, где в районе ул. Воронова есть тоже разбитые участки. В планах Администрации также ремонт ул. Ардзинба от ул. Агумава до улицы Титова, там будут полностью заменены коммуникации и уложен сплошной слой асфальта. В районе Республиканского стадиона тоже скоро начнутся работы, ждем экспертизы, и как только сметы будут у нас, откроется финансирование и наши службы приступят к работам», – сказал заместитель директора Департамента ЖКХ.

«Сроки выполняемых работ зависят от погоды, еще немаловажный фактор то, что мы зависим от фирм, которые производят асфальт, то есть мы готовы полностью к ямочному ремонту, финансы у нас для этого есть, зависит от того, как выпускается асфальт непосредственно производителем. Поэтому, как только они запускают асфальтный завод, у нас с ними постоянная связь, наши службы заранее подготавливают к ремонту дороги, а потом укладывают асфальт. Такого рода работы сейчас проводятся по проспекту Аиааира, ул. Чачба, ул. Имама Шамиля. В ближайшее время все ямы на этих улицах будут залатаны», – добавил Руслан Авидзба.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Пятница, 23 июня 2023 23:25

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