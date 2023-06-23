АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУХУМ ОТВЕТИЛА МИНИСТЕРСТВУ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Администрация г. Сухум сделала заявление в связи с комментарием министерства просвещения Абхазии. В связи с комментарием министерства просвещения Республики Абхазия от 21.06.2023 г., появившимся в социальных сетях по вопросу переименования школ и создания филиальной сети СШ города Сухум, а также поступивших жалоб от возмущенных родителей, администрация города Сухум выражает свое категорическое несогласие, так как Министерство просвещения своевременно было уведомлено о проводимых администрацией города Сухум реформах в сфере образования в рамках действующего законодательства Республики Абхазия.

Для внесения ясности по сути данного вопроса администрация города Сухум заявляет следующее:

С 1993 года до 2022 гг. учебные заведения (школы и дошкольные учреждения) г. Сухум обладали юридическим статусом, который не предусмотрен действующим законодательством Республики Абхазия.

В целях привидения юридического статуса школ и дошкольных образовательных учреждений города Сухум в соответствие с действующим законодательством Республики Абхазия, администрация города Сухум создало муниципальное учреждение администрации города Сухум «Управления образования», предметом деятельности которого являются:

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом;

изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным планом;

ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов для дошкольников и школьников;

создание групп дошкольников по адаптации детей к условиям школьной жизни;

организация секций и групп по укреплению здоровья;

создание условий для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья обучающихся, воспитанников;

организация отдыха обучающихся и воспитанников;

приобретение, транспортировка, хранение и использование дошкольных и школьных принадлежностей образовательного назначения;

деятельность по обеспечению Учреждения имуществом, расходными материалами (приобретение, учет, хранение, распределение, использование), в т.ч. учебными материалами, канцтоварами, оргтехникой, мебелью, техническим оборудованием и пр.

Муниципальным учреждением администрации города Сухум «Управления образования» созданы следующие филиалы:

филиал № 1 «ДЮСШ № 1» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г.Сухум, проспект Аиааира, № 37;

филиал № 2 «Средняя школа № 2 имени Александра Сергеевича Пушкина» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г.Сухум, проспект Леона, № 25;

филиал № 3 «Средняя школа № 3 имени Юрия Николаевича Воронова» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Ф. Искандера, № 60;

филиал № 4 «Средняя школа № 4 имени Дмитрия Иосифовича Гулиа» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Джонуа, № 25;

филиал № 5 «Средняя школа № 5 имени Ефрема Алексеевича Эшба» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Картозия, № 7;

филиал № 6 «Средняя школа № 6 имени Владимира Михайловича Комарова» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, Кодорское шоссе, № 111;

филиал № 7 «Средняя школа № 7» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Заречная, № 3;

филиал № 8 «Средняя школа № 8 имени Владимира Константиновича Ладария» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Адлейба, № 7;

филиал № 9 «Средняя школа № 9 имени Ованеса Тадевосовича Туманяна» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Воронова, № 17;

филиал № 10 «Сухумская Горская средняя школа № 10 имени Нестора Аполлоновича Лакоба» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, проспект Аиааира, № 33;

филиал № 11 «Средняя школа № 11 имени Андрея Максимовича Чочуа» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Дзидзария/Кабардинская, № 50/2;

филиал № 12 «Средняя школа № 12» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Адлейба, № 484;

филиал № 13 «Средняя школа № 13 имени Чичико Михайловича Джонуа» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Чанба, 1-ый переулок, № 13;

филиал № 14 «Средняя школа № 14 имени Антона Павловича Чехова» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Акиртава, № 32;

филиал № 15 «Средняя школа № 15 имени Александры Константиновны Назадзе» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г.Сухум, ул. Аргун, № 5;

филиал № 16 «Средняя школа № 16» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г.Сухум, ул. Мачавариани, № 15;

филиал № 17 «Вспомогательная школа» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Воронова, № 92;

филиал № 18 «ДОУ «Алашара»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Дзидзария, № 32-а;

филиал № 19 «ДОУ «Алиас»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Гулиа, № 12;

филиал № 20 «ДОУ «Амра»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Джелия, № 11;

филиал № 21 «ДОУ «Апра»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Адлейба, № 1;

филиал № 22 «ДОУ «Гунда»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Киараз, № 6-а;

филиал № 23 «ДОУ «Звездочка»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, Кодорское шоссе 665, № 127;

филиал № 24 «ДОУ «Ласточка»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Гумистинская, № 25;

филиал № 25 «ДОУ «Пчелка»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Гобечия, № 43-а;

филиал № 26 «ДОУ «Родничок»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Киараз, № 7;

филиал № 27 «ДОУ «Сказка»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Назадзе, № 22;

филиал № 28 «ДОУ «Соловей»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, Кодорское шоссе, № 73;

филиал № 29 «ДОУ «Улыбка»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. 30 Сентября, № 4;

филиал № 30 «ДОУ «Фиалка»» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Адыгейская, № 87;

филиал № 31 «Центр детского творчества» муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования», расположенный по адресу: г. Сухум, ул. Абазинская, № 106-А».

В соответствии с п. 7 ст. 25 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» от 23 октября 1997 года № 375-с-XIII к ведению местной администрации относится разработка и осуществление мер по развитию народного образования, культуры и языка, физкультуры и спорта.

Согласно ст. 27 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» от 23 октября 1997 года № 375-с-XIII местные администрации вправе создавать в порядке, установленном законом, предприятия, учреждения, организации.

В соответствии с абз. 4 ст. 26 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» от 23 октября 1997 года № 375-с-XIII центральные органы государственного управления, осуществляя руководство порученной им отраслью управления, взаимодействуют с соответствующими структурными подразделениями местных администраций.

Однако, в соответствии с п. 14 ст. 25 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» от 23 октября 1997 года № 375-с-XIII формирование и регламентация деятельности местной администрации относится к исключительной компетенции местной администрации (главы администрации города).

Таким образом, при решении вопросов, связанных с ликвидацией, либо созданием муниципальных учреждений, в соответствии с законодательством Республики Абхазия, согласия центральных органов государственного управления не требуется, равно как и не требуется согласовывать проекты учредительных документов вновь создаваемых муниципальных учреждений.

В соответствии с частью 1 ст. 2 Закона Республики Абхазия «О некоммерческих организациях» от 2 ноября 2005 года № 1164-с-XIV некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

В соответствии с частью 2 ст. 2 вышеуказанного закона некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Абхазия «О некоммерческих организациях» от 2 ноября 2005 года № 1164-с-XIV некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Абхазия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Филиалом некоммерческой организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения некоммерческой организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.

Филиал некоммерческой организации не является юридическим лицом, наделяется имуществом создавшей ее некоммерческой организацией и действует на основании утвержденного ею положения. Имущество филиала учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшей ее некоммерческой организации.

Руководители филиалов назначаются некоммерческой организацией и действуют на основании доверенности, выданной некоммерческой организацией.

Филиалы осуществляют деятельность от имени создавшей ее некоммерческой организации. Ответственность за деятельность своих филиалов несет создавшая их некоммерческая организация.

Таким образом, решение Муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования» «О создании филиалов муниципального учреждения администрации города Сухум «Управление образования» принято в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия и не противоречит ему.

Кроме того, в соответствии с Положением «О министерстве просвещения Республики Абхазия», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия № 176 от 27 декабря 2022 года, к компетенции Министерства просвещения Республики Абхазия не относится решение вопросов, связанных как созданием или ликвидацией муниципальных учреждений, так и с созданием или ликвидацией филиалов муниципального учреждения.

На основании вышеизложенного, вызывает недоумение передергивание фактов министерством просвещения Республики Абхазия о якобы утере исторических названий школ при создании филиалов муниципального учреждения администрации города Сухум «Управления образования».

Также удивляет тот факт, что приказ, изданный министерством просвещения Республики Абхазия должен исполняться структурными подразделениями администрации города Сухум.

Данное действие министерства просвещения Республики Абхазия можно охарактеризовать как юридическую эквилибристику.

Администрация города Сухум настоятельно рекомендует руководству министерства просвещения Республики Абхазия глубоко изучить полномочия министерства просвещения Республики Абхазия и нормативно-правовые акты в сфере образования.

Об этом сообщает сайт столицы.