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Абхазия Информ

1 ИЮЛЯ ПРОЙДЁТ КАЗАНСКИЙ ВЕЛОФЕСТ

Новости Пятница, 23 июня 2023 23:34
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1 ИЮЛЯ ПРОЙДЁТ КАЗАНСКИЙ ВЕЛОФЕСТ

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. 1 июля 2023 года наши друзья – Комитет по развитию туризма г. Казани устраивают традиционный «Казанский ночной велофест». Это яркое событие гостеприимной Казани, в котором ежегодно принимают участие тысячи людей: гости столицы Татарстана и жители города.

На этот раз маршрут посвящен 10-летию со дня проведения в городе Всемирной летней Универсиады 2013 года.

Участников мероприятия ждут интересные активности, розыгрыш подарков от партнеров, фуд-корт и горячая еда.

Для того, чтобы присоединиться к событию и узнать о правилах посещения «Казанского ночного велофеста», необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://nochnoy-velofest.timepad.ru/event/2468221/.

К участию допускаются все желающие, достигшие возраста 14 лет. Дети допускаются только в сопровождении взрослых.

Участники на самокатах приравниваются к пешеходам и не могут ехать в колонне «Казанского ночного велофеста».

Подробную информацию вы сможете узнать в группе VK https://vk.com/kazanvelofest.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 23 июня 2023 23:40

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