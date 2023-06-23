1 ИЮЛЯ ПРОЙДЁТ КАЗАНСКИЙ ВЕЛОФЕСТ

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. 1 июля 2023 года наши друзья – Комитет по развитию туризма г. Казани устраивают традиционный «Казанский ночной велофест». Это яркое событие гостеприимной Казани, в котором ежегодно принимают участие тысячи людей: гости столицы Татарстана и жители города. На этот раз маршрут посвящен 10-летию со дня проведения в городе Всемирной летней Универсиады 2013 года.