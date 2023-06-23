1 ИЮЛЯ ПРОЙДЁТ КАЗАНСКИЙ ВЕЛОФЕСТ
Новости Пятница, 23 июня 2023 23:34
Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. 1 июля 2023 года наши друзья – Комитет по развитию туризма г. Казани устраивают традиционный «Казанский ночной велофест». Это яркое событие гостеприимной Казани, в котором ежегодно принимают участие тысячи людей: гости столицы Татарстана и жители города.
На этот раз маршрут посвящен 10-летию со дня проведения в городе Всемирной летней Универсиады 2013 года.
Участников мероприятия ждут интересные активности, розыгрыш подарков от партнеров, фуд-корт и горячая еда.
Для того, чтобы присоединиться к событию и узнать о правилах посещения «Казанского ночного велофеста», необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://nochnoy-velofest.timepad.ru/event/2468221/.
К участию допускаются все желающие, достигшие возраста 14 лет. Дети допускаются только в сопровождении взрослых.
Участники на самокатах приравниваются к пешеходам и не могут ехать в колонне «Казанского ночного велофеста».
Подробную информацию вы сможете узнать в группе VK https://vk.com/kazanvelofest.
Об этом сообщает сайт столицы.
Последнее от Super User
- ТУРИСТЫ ИЗ РОССИИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОТДЫХА В АБХАЗИИ
- АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ
- РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ ААЛДЗГА ВЫПОЛНЕНЫ НА 70%
- БЕСЛАН КУБРАВА: НЕ ВИЖУ НИКАКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ РЕШЕНИЕМ О ПЕРЕДАЧЕ ПАНСИОНАТА «САМШИТОВАЯ РОЩА» В УПРАВЛЕНИЕ СГБ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОППОЗИЦИЕЙ
- ПАНСИОНАТ «САМШИТОВАЯ РОЩА» ПЕРЕДАЕТСЯ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СГБ АБХАЗИИ