РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НС
Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности, на котором обсуждались вопросы оперативной обстановки, выявления и пресечения каналов ввоза и распространения наркотических средств на территории Абхазии.
В заседании принимали участие: министр внутренних дел Роберт Киут, начальник УКОН МВД А. Пачалия, начальник отдела СГБ Н. Лагвилава и главврач наркодиспансера Министерства здравоохранения Ирма Ануа.
Приглашенные ответили депутатам на злободневные вопросы в сфере борьбы с распространением наркотических средств, обсудили тему недостаточного технического обеспечения силовых структур, повышения их общей координации в целях улучшения оперативной обстановки в целом.
Депутаты выразили готовность на законодательном уровне поддерживать силовые структуры с целью улучшения методов борьбы с распространением наркотических и психотропных средств.
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