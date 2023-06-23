РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НС

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности, на котором обсуждались вопросы оперативной обстановки, выявления и пресечения каналов ввоза и распространения наркотических средств на территории Абхазии.

В заседании принимали участие: министр внутренних дел Роберт Киут, начальник УКОН МВД А. Пачалия, начальник отдела СГБ Н. Лагвилава и главврач наркодиспансера Министерства здравоохранения Ирма Ануа.

Приглашенные ответили депутатам на злободневные вопросы в сфере борьбы с распространением наркотических средств, обсудили тему недостаточного технического обеспечения силовых структур, повышения их общей координации в целях улучшения оперативной обстановки в целом.

Депутаты выразили готовность на законодательном уровне поддерживать силовые структуры с целью улучшения методов борьбы с распространением наркотических и психотропных средств.