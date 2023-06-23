УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ЕВГЕНИЯ КРЫЛОВА В УБИЙСТВЕ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Крылова Евгения Александровича в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «д» части 2 статьи 99, частью 3 статьи 29 – пунктами «а» и «к» части 2 статьи 99 УК Республики Абхазия.

Как установлено материалами уголовного дела, расследованного прокуратурой Гагрского района, 02 апреля 2022 года, примерно в 02 часа 30 минут, Крылов Е.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью умышленного убийства Егикян Вардуш Гарниковны из личных неприязненных отношений, путём взлома входной двери незаконно проник в помещение кафе «Дад», расположенного по улице Абазгаа в городе Гагра, где, с особой жестокостью совершил убийство Егикян В.Г.

В ходе убийства, Крылов был замечен охранником Варданян Арамом Рафаэльевичем, и, опасаясь изобличения, с целью скрыть совершенное убийство, найдя орудие преступления – гвоздодёр, и, реализуя внезапно возникший умысел на убийство двух лиц, предпринял несколько попыток нанесения удара металлическим гвоздодёром в область головы Варданян А.Р.

Крылов не сумел довести свой преступный замысел до конца по независящим от него обстоятельствам, ввиду оказанного физического сопротивления со стороны Варданян А.Р., владевшего техникой бокса.

Настоящее уголовное дело направлено по подсудности в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу.