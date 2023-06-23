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Абхазия Информ

ПАНСИОНАТ «САМШИТОВАЯ РОЩА» ПЕРЕДАЕТСЯ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СГБ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 23 июня 2023 23:59
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ПАНСИОНАТ «САМШИТОВАЯ РОЩА» ПЕРЕДАЕТСЯ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СГБ АБХАЗИИ

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Постановлением Кабинета министров Государственному комитету по управлению государственным имуществом и приватизации поручено передать в оперативное управление СГБ Абхазии имущественный комплекс пансионата «Самшитовая роща», расположенный в г. Пицунда.

Это решение принято в соответствии со статьями 4, 5 и 9 закона РА от 13 апреля 2001 года №627-с-XIII «О разграничении республиканской собственности в Республике Абхазия на республиканскую собственность и собственность административно-территориальных образований» и постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 октября 2009 года №180 «О порядке реализации, обмена, передачи, списания государственного имущества».

На Государственный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации возложены обязательства по внесению соответствующих изменений в Перечень объектов республиканской и местной (муниципальной) собственности и контроль за исполнением данного постановления.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 24 июня 2023 00:00

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