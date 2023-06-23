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Абхазия Информ

БЕСЛАН КУБРАВА: НЕ ВИЖУ НИКАКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ РЕШЕНИЕМ О ПЕРЕДАЧЕ ПАНСИОНАТА «САМШИТОВАЯ РОЩА» В УПРАВЛЕНИЕ СГБ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОППОЗИЦИЕЙ

Новости Суббота, 24 июня 2023 00:01
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БЕСЛАН КУБРАВА: НЕ ВИЖУ НИКАКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ РЕШЕНИЕМ О ПЕРЕДАЧЕ ПАНСИОНАТА «САМШИТОВАЯ РОЩА» В УПРАВЛЕНИЕ СГБ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОППОЗИЦИЕЙ

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия имущественный комплекс пансионата «Самшитовая роща» передан в оперативное управление Службе государственной безопасности Абхазии.

Председатель Государственного комитета РА по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава прокомментировал информагентству «Апсныпресс» это решение.

По словам Кубрава, еще в 1999 году постановлением Кабинета министров Госкомпания «Абхазкурорт» передала имущество пансионата «Самшитовая роща» со своего баланса на баланс Государственного комитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации. Госкомимуществу было поручено ликвидировать госпредприятие «Самшитовая роща», а имущество пансионата предоставить в аренду ООО «Анакопия» сроком на 15 лет путем заключением арендного договора в установленном законом порядке.

31 июля 2014 года было заключено дополнительное соглашение между Госкомимуществом и арендатором о продлении срока аренды до 8 сентября 2039 года.

В Кабинет министров поступило обращение Службы госбезопасности Абхазии рассмотреть вопрос передачи в управление СГБ имущественного комплекса пансионата «Самшитовая роща», учитывая ведомственную принадлежность объекта в период Абхазской АССР.

Кубрава выразил уверенность в том, что между новым арендодателем и арендатором сложатся конструктивные отношения. Что касается действующего договора аренды, то его, по словам председателя Госкомимущества, никто не отменял.

Кубрава особо подчеркнул, что не видит никакой связи между решением о передаче пансионата в управление СГБ и взаимоотношениями между властью и политической оппозицией.

«У правительства нет никаких планов по продаже объекта. Что касается оценочных суждений в некоторых СМИ и соцсетях о «непристойном поведении властей», могу еще раз подчеркнуть, что решение принималось правительством в строгом соответствии с действующим законодательством», – отметил Беслан Кубрава.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 24 июня 2023 00:04

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