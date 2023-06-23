РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ ААЛДЗГА ВЫПОЛНЕНЫ НА 70%

По информации директора ООО «СтройДом» Раули Шамугия, работы по укладке тротуарной плитки ведутся с прошлого года, завершение работы затянулось по объективным причинам.

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. В Ткуарчале близятся к завершению работы по укладке тротуарной плитки на пешеходной части моста через реку Аалдзга.

«Нам осталось немного. В течение месяца мы завершим укладку плитки. Общая площадь, на которой укладывается брусчатка, равна 1 160 кв м. Уже уложили примерно 745 кв метров. Работа уже выполнена процентов на 70», – уточнил Шамугия.

Смета проекта – 2 млн 378 тыс. рублей. Уже выполнены работы на 1 млн 660 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет бюджета Ткуарчалского района. Плитка, которая укладывается на мосту, сделана по специальной технологии, она влагоустойчивая и будет служить не менее 30 лет.

По словам главы администрации Ткуарчалского района Исидора Дочия благоустройство моста имеет большое значение для горожан – не только эстетическое, но и практическое. Ведь многим (например, школьникам) приходится его пересекать несколько раз в день.

«Мы планируем его переименовать. Раньше он назывался Грэсовским, а впоследствии станет Белым мостом», – сказал глава Ткуарчалского района.