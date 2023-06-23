 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ ААЛДЗГА ВЫПОЛНЕНЫ НА 70%

Новости Суббота, 24 июня 2023 00:04
Оцените материал
(0 голосов)
РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ ААЛДЗГА ВЫПОЛНЕНЫ НА 70%

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. В Ткуарчале близятся к завершению работы по укладке тротуарной плитки на пешеходной части моста через реку Аалдзга.

По информации директора ООО «СтройДом» Раули Шамугия, работы по укладке тротуарной плитки ведутся с прошлого года, завершение работы затянулось по объективным причинам.

«Нам осталось немного. В течение месяца мы завершим укладку плитки. Общая площадь, на которой укладывается брусчатка, равна 1 160 кв м. Уже уложили примерно 745 кв метров. Работа уже выполнена процентов на 70», – уточнил Шамугия.

Смета проекта – 2 млн 378 тыс. рублей. Уже выполнены работы на 1 млн 660 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет бюджета Ткуарчалского района. Плитка, которая укладывается на мосту, сделана по специальной технологии, она влагоустойчивая и будет служить не менее 30 лет.

По словам главы администрации Ткуарчалского района Исидора Дочия благоустройство моста имеет большое значение для горожан – не только эстетическое, но и практическое. Ведь многим (например, школьникам) приходится его пересекать несколько раз в день.

«Мы планируем его переименовать. Раньше он назывался Грэсовским, а впоследствии станет Белым мостом», – сказал глава Ткуарчалского района.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 24 июня 2023 00:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЕСЛАН КУБРАВА: НЕ ВИЖУ НИКАКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ РЕШЕНИЕМ О ПЕРЕДАЧЕ ПАНСИОНАТА «САМШИТОВАЯ РОЩА» В УПРАВЛЕНИЕ СГБ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОППОЗИЦИЕЙ ТУРИСТЫ ИЗ РОССИИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОТДЫХА В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.