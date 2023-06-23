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Абхазия Информ

ТУРИСТЫ ИЗ РОССИИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Новости Суббота, 24 июня 2023 00:21
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ТУРИСТЫ ИЗ РОССИИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Отдых в Абхазии обходится гораздо дешевле, чем в Турции или на других популярных курортах. При этом путешественник сможет любоваться эффектными видами природы, купаться в теплом море и наслаждаться вкусной местной кухней.

Так, туристка из РФ Татьяна сообщила, что Абхазия является курортом для души и хорошо подходит для отдыха семей с детьми.

Некоторые туристы жалуются на недостатки отдыха в Абхазии. К ним относятся низкое качество обслуживания и аварийное состояние коммуникаций в отдельных отелях. У одной россиянки, к примеру, внезапно загорелась проводка.

Еще одна женщина рассказала, что в кафе ей приносили заказ на грязной тарелке. Кроме того, многие отмечают, что в Абхазии можно заразиться ротавирусом или даже коронавирусом.

Источник: https://www.rznonline.ru/news/item/turisty-iz-rossii-perechislili-plyusy-i-minusy-otdyxa-v-abxazii

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 24 июня 2023 00:24

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