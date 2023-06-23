ТУРИСТЫ ИЗ РОССИИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Сухум. 23 июня 2023. Абхазия-Информ. Отдых в Абхазии обходится гораздо дешевле, чем в Турции или на других популярных курортах. При этом путешественник сможет любоваться эффектными видами природы, купаться в теплом море и наслаждаться вкусной местной кухней.

Так, туристка из РФ Татьяна сообщила, что Абхазия является курортом для души и хорошо подходит для отдыха семей с детьми.