В ГАЛЕ ЗАВЕРШАЮТСЯ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ
Сухум. 24 июня 2023. Абхазия-Информ. Мини-футбольное поле размером 42х22 строится в Гале. По словам начальника отдела молодежи и спорта Бачуки Эхвая, это искусственное минии-поле строится для того, чтобы местная футбольная команда «Самурзакан» могла проводить тренировки: «На основном поле тренировки стараются не проводить, потому что его берегут для проведения игр и чемпионатов. Наши футболисты вынуждены выезжать в Очамчыру на тренировки».
На мини-футбольном поле тренироваться и играть смогут и местные детские команды.
Геолокация мини-поля выбрана специально рядом с основным стадионом для удобства футболистов. На строительство мини- футбольного поля из районного бюджета было выделено 5 500 000 рублей.
Основная часть работ выполнена, осталось только засыпать поле щебнем мелкой фракции и покрыть поле.
«Все необходимые строительные материалы закуплены, есть небольшие задержки из-за погодных условий», – сказал начальник отдела молодежи и спорта Бачуки Эхвая.
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