СОВЕЩАНИЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

Сухум. 24 июня 2023. Абхазия-Информ. По поручению президента Абхазии Аслана Бжания состоялось совещание вице-президента Бадры Гунба с руководителями силовых структур. На совещании присутствовали спикер Парламента Лаша Ашуба и руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр обороны Владимир Ануа, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Владимир Савченко, и.о. председателя Службы государственной безопасности Тимур Ахиба, заместитель председателя СГБ, начальник пограничного отряда СГБ Рустам Латипов, министр внутренних дел Роберт Киут, генеральный прокурор Республики Абхазия Адгур Агрба.

В ходе совещания обсуждалось принятие необходимых мер в связи со сложившимися в Российской Федерации обстоятельствами, которые могут спровоцировать усиление внешних угроз и возможность совершения деструктивных действий на территории Абхазии.

Бадра Гунба выразил уверенность, что сложившаяся в России ситуация будет разрешена в соответствии с законом, при этом обратив внимание участников совещания на необходимости сконцентрировать силы на ключевых аспектах безопасности Республики Абхазия.

Также вице-президент отметил, что в связи с активизацией недружественных информационных каналов гражданам и работникам средств массовой информации крайне важно исходить из проверенной, достоверной информации при обсуждении любых вопросов, так как информационное пространство переполнено множеством фальшивых сообщений, цель которых – дезориентация граждан.

Руководители силовых структур доложили о текущей оперативной обстановке, отметив, что в настоящее время никаких чрезвычайных происшествий на территории Абхазии не зафиксировано, а работа силовых структур ведется в штатном режиме.

При том министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния отметил, что, по имеющимся данным, граждан Абхазии среди сотрудников ЧВК «Вагнер» нет.

По итогам совещания вице-президент Бадра Гунба дал поручения руководителям силовых структур.

В частности, согласно поручению, личный состав Министерства обороны, СГБ, МВД, МЧС и прокуратуры переводятся на усиленный режим работы.

Службе государственной безопасности Абхазии поручено усилить контроль на пограничных переходах по рекам Ингур и Псоу, и взять под охрану все объекты критической инфраструктуры.

Министерству обороны и СГБ поручено находиться в постоянном контакте с представителями 7-й военной базы ВС РФ и Погрануправления РФ в Абхазии.

Министерству внутренних дел поручено в оперативном порядке усилить комплекс мер по охране общественной безопасности, в том числе во время проведения запланированных массовых мероприятий.

МЧС поручено находиться на связи с гражданами Республики Абхазия, которые находятся в зоне проведения СВО.

Министерству иностранных дел поручено в приоритетном порядке оказать содействие в возвращении домой студентам и другим соотечественникам, пребывающим в настоящее время в Южном федеральном округе Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба президента.