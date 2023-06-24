АСЛАН БЖАНИЯ: ЗАЯВЛЯЮ О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕЙСТВИЙ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВС РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Сухум. 24 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания сделал заявление в связи с событиями происходящими на территории Российской Федерации. В заявлении говорится:
«В связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК «Вагнер», заявляю о всеобъемлющей поддержке действий президента Российской Федерации – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка.
Убежден, что благодаря решительности и мудрости президента Владимира Путина, события последних дней будут успешно разрешены в соответствии Конституцией и законами Российской Федерации.
Республика Абхазия в любых обстоятельствах продолжит исполнять свои союзнические обязательства перед Российской Федерацией.
Призываю всех граждан Республики Абхазия, в том числе – находящихся в зоне проведения специальной военной операции, не поддаваться на провокации и не принимать участия в противоправных действиях», – говорится в заявлении президента Аслана Бжания.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
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