В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ

Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. На основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года, № 3498-с-V, «Об обороне», от 4 января 2006 года, № 1224-с-XIV и Указа Президента Республики Абхазия от 22 марта 2023 года, № 101 «О призыве на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» в Абхазии проходит весенний призыв в армию.

В мероприятиях, связанных с призывной компанией принимают участие главы администраций городов и районов Республики Абхазия, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки.

Министерством обороны Республики Абхазия осуществляется общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на действительную военную службу граждан Республики Абхазия.

В учебном центре Министерства обороны, будущие защитники Отечества, проходят курс молодого бойца, в ходе которого с ними проводятся занятия по строевой, физической и огневой подготовке, а также общевоинским уставам.

Церемония принятия Военной присяги призывниками проходит на плацу Министерства обороны Республики Абхазия.

По традиции на церемонии присутствуют родственники и близкие будущих защитников Отечества.

После принятия присяги военнослужащие, согласно распределению, для дальнейшего прохождения службы убывают в воинские части и подразделения Министерства обороны.