 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТКУАРЧАЛЕ БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

Новости Понедельник, 26 июня 2023 19:30
Оцените материал
(0 голосов)
В ТКУАРЧАЛЕ БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. Центральный парк в Ткуарчале является излюбленным местом отдыха горожан. В последнее время здесь произошли кардинальные изменения. Широкая центральная и боковые дорожки покрыты двухцветной тротуарной плиткой, установлены фонарные столбы для вечернего освещения. Из прочного материала, в современном дизайне, изготовлены скамьи, а также столы для игры в настольный теннис. Обновлена детская площадка.

Глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия отметил, что благоустройство объекта обошлось в 15 миллионов рублей, из которых 10 миллионов были выделены из республиканского бюджета, остальные 5 млн – это средства местного бюджета. Осталось засыпать гравием и выровнять участки парка, где нет плитки. На это ушло уже несколько тысяч кубометров гравия, однако из-за низкой водопоглощаемости глинистой почвы приходится увеличивать объем гравийного покрытия. Последним этапом станет посадка травы и цветов на клумбах.

«Постараемся завершить работы ко Дню Победы – 30 сентября. В дальнейшем планируем расширить зону отдыха для гостей и горожан, построив фонтан и кафе», – сказал Дочия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 26 июня 2023 19:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.