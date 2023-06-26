В ТКУАРЧАЛЕ БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. Центральный парк в Ткуарчале является излюбленным местом отдыха горожан. В последнее время здесь произошли кардинальные изменения. Широкая центральная и боковые дорожки покрыты двухцветной тротуарной плиткой, установлены фонарные столбы для вечернего освещения. Из прочного материала, в современном дизайне, изготовлены скамьи, а также столы для игры в настольный теннис. Обновлена детская площадка.

Глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия отметил, что благоустройство объекта обошлось в 15 миллионов рублей, из которых 10 миллионов были выделены из республиканского бюджета, остальные 5 млн – это средства местного бюджета. Осталось засыпать гравием и выровнять участки парка, где нет плитки. На это ушло уже несколько тысяч кубометров гравия, однако из-за низкой водопоглощаемости глинистой почвы приходится увеличивать объем гравийного покрытия. Последним этапом станет посадка травы и цветов на клумбах.

«Постараемся завершить работы ко Дню Победы – 30 сентября. В дальнейшем планируем расширить зону отдыха для гостей и горожан, построив фонтан и кафе», – сказал Дочия.