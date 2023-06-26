Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме, в спортивном клубе «Алмаз» проходит учебно-методический тренерско-преподавательский семинар по дзюдо под руководством заслуженного тренера России, обладателя 5-го дана Юрия Хорькова. В нем ежегодно принимают участие тренеры и судьи со всех регионов республики Абхазия. Подобные семинары проводятся дважды в год. Нынешний отличается тем, что в нем для прослушивания семинара и прохождения аттестации участвуют и тренеры из г. Ессентуки, Камчатки, Якутии и Беларуси.

По завершению семинара будет проведена аттестация тренеров и судей с вручением сертификатов.

Юрий Хорьков и его ученики воспитали десятки мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, чемпионов России и призеров чемпионатов мира и Европы.

С 1986 по 1992 год Юрий Михайлович возглавлял сборную СССР, и этот период останется золотым временем юношеского дзюдо СССР и России, потому что именно тогда команда постоянно выигрывала чемпионаты мира и Европы в командном зачете. А в 1992 году в Барселоне члены этой команды, Назим Гусейнов и Заза Хахаришвили, стали олимпийскими чемпионами.