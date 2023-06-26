РУСДРАМ ПОКАЗАЛ СПЕКТАКЛИ НА ГАСТРОЛЯХ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера показал спектакли «Кровавая свадьба» и «Красавец мужчина» в городе Горно-Алтайск (Республика Алтай).
С 19 июня Русский театр Абхазии находится на гастролях в России, которые организованы министерством культуры РФ и РОСКОНЦЕРТом. В Горно-Алтайск артисты приехали из Новокузнецка, где также представили зрителям два спектакля.
У главного входа в Национальный драматический театр им. П. Кучияк коллектив РУСДРАМа во главе с гендиректором Ираклием Хинтба встречали по старинному обычаю – угощали баурсаком (традиционное мучное изделие) и чегеном (кислое молоко) под горловое пение (хоомей) алтайских артистов в национальной одежде.
«Горы Абхазии и горы Алтая объединяются через театральное искусство», – сказала главной режиссёр театра Эмма Иришева.
Перед показом «Кровавой свадьбы» в Национальном драматическом театре им. П. Кучияк прошла пресс-конференция, посвящённая гастролям РУСДРАМа. Помимо руководителей двух театров – Ираклия Хинтба и Светланы Пешперовой на ней присутствовала министр культуры Республики Алтай Ольга Антарадонова. Она отметила, что Алтай впервые принимает участие в зарубежной программе «Большие гастроли», благодаря чему и стал возможен приезд театра из Абхазии в Горно-Алтайск.
По словам гендиректора РУСДРАМа, выход на сцену в Горно-Алтайске не просто очередные гастроли, а особый духовный опыт.
«Для нас большая честь приехать к вам. Здесь удивительное духовное пространство. Мы ощутили энергетику Республики Алтай, как только вышли из автобуса, здесь особое ощущение. И это нас вдохновляет на то, чтобы постараться произвести хорошее впечатление на местных зрителей, и настраивает на творческий подъем. Наш театр во многом транслирует ценности, культуру, мировоззрение абхазского народа через русский язык и постановки по русской, абхазской и мировой классике. В этом, мне кажется, наша важная миссия – служить мостом между культурами, объединять культуры, делать понятным людям разных культур что есть общее в нас.
Я рад, что программа «Большие гастроли», которая реализуется РОСКОНЦЕРТом по поручению Министерства культуры Российской Федерации, предоставила нам возможность сделать столь дальний выезд из Абхазии», – сказал Хинтба.
Оба показа спектаклей «Кровава свадьба» и «Красавец мужчина» прошли при неизменном интересе местной публики. А после показа второго спектакля министр культуры Республики Алтай вручила благодарственное письмо гендиректору театра из Абхазии Ираклию Хинтба.
«Эмоции после просмотра не отпускают. В год празднования юбилея Александра Островского посмотрели замечательную постановку по его пьесе «Красавец мужчина» в современном прочтении. Спасибо большое всем артистам, составу труппы Театра Искандера. Потрясающая игра актеров. Переход разнообразных эмоций. Я стою и до сих пор волнуюсь, переживаю. Уверена, такие же впечатления в сердцах наших зрителей, которые будут ждать вас в гости всегда. Надеюсь, что увезёте от нас только добрые воспоминания, положительные эмоции и добрую энергетику Горного Алтая», – сказала Светлана Антарадонова. Она также преподнесла в подарок картину заслуженного художника Российской Федерации, главного художника Национального драмтеатра им. П. Кучияк Валерия Тибекова.
Главный режиссёр Национального драмтеатра Эмма Иришева оценила спектакль «Кровавая свадьба» по Лорке.
«Все удивляюсь, как у вас в спектакле хорошо сочетаются испанская, русская и абхазская культуры - испанская пьеса, русский язык и абхазский темперамент актеров. Слияние трёх культур. Великую русскую сценическую речь мы слышим в спектакле. Теперь русские театры в России так не разговаривают, я многие спектакли видела в российских регионах, а зарубежных Русский театр из Абхазии выдает такое. Подача русской речи – высший класс!», – сказала она.
Среди зрителей гастрольных показов РУСДРАМа была известная алтайская актриса, лауреат «Золотой маски» Анна Балина.
«Я смотрела чеченский театр, в свое время приезжали к нам, и сейчас специально пришла посмотреть спектакль абхазского театра. «Кровавая свадьба» драматического, психологического характера постановка, интересный спектакль. Труппа энергичная, молодая, талантливая. Исполнительница роли Матери (заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири – прим. ред.) – молодец! Молодую героиню немного в конце показалось передержали её в таком состоянии, когда слишком слезливо, сила образа теряется. Но это я как актриса немного придираюсь», – сказала Балина.
Завершив «Большие гастроли» в двух городах, РУСДРАМ отправляется в Татарстан на 4-й Фестиваль русских театров зарубежья. В Набережных Челнах Русский театр Абхазии покажет спектакль «Красавец мужчина» по пьесе Александра Островского, постановка которого была приурочена к 200-летию драматурга.
Материал подготовила Амра Амичба.
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