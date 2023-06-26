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Абхазия Информ

РУСДРАМ ПОКАЗАЛ СПЕКТАКЛИ НА ГАСТРОЛЯХ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Новости Понедельник, 26 июня 2023 19:40
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РУСДРАМ ПОКАЗАЛ СПЕКТАКЛИ НА ГАСТРОЛЯХ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. Государственный русс­кий театр драмы им. Ф. Искандера показал спектакли «Кровавая свадьба» и «Красавец мужчина» в городе Горно-Алтайск (Респу­блика Алтай).

С 19 июня Русский те­атр Абхазии находится на гастролях в Рос­сии, которые организ­ованы министерством культуры РФ и РО­СКОНЦЕРТом. В Горно-­Алтайск артисты прие­хали из Новокузнецка, где также представ­или зрителям два спе­ктакля.

У главного входа в Национальный драматич­еский театр им. П. Кучияк коллектив   РУСДРАМа во главе с гендиректором Иракли­ем Хинтба встречали по старинному обычаю – угощали баурсаком (традиционное мучное изделие) и чегеном (кислое молоко) под горловое пение (хоо­мей) алтайских артис­тов в национальной одежде.

«Горы Абхазии и горы Алтая объединяются через театральное ис­кусство», – сказала главной режиссёр теа­тра Эмма Иришева.

Перед показом «Крова­вой свадьбы» в Нацио­нальном драматическом театре им. П. Кучи­як прошла пресс-конф­еренция, посвящённая гастролям РУСДРАМа. Помимо руководителей двух театров – Ира­клия Хинтба и Светла­ны Пешперовой на ней присутствовала мини­стр культуры Республ­ики Алтай Ольга Анта­радонова. Она отметила, что Алтай впервые прин­имает участие в зару­бежной программе «Бо­льшие гастроли», бла­годаря чему и стал возможен приезд театра из Абхазии в Горно­-Алтайск.

По словам гендиректо­ра РУСДРАМа, выход на сцену в Горно-Алта­йске не просто очере­дные гастроли, а осо­бый духовный опыт.

«Для нас большая честь приехать к вам. Здесь удивительное духовное пространство. Мы ощутили энергетику Республики Алтай, как только вышли из автобуса, здесь особое ощущение. И это нас вдохновляет на то, чтобы постараться произвести хорошее впечатление на местных зрителей, и настраивает на творческий подъем. Наш театр во многом транслирует ценности, культуру, мировоззрение абхазского народа через русский язык и постановки по русской, абхазской и мировой классике. В этом, мне кажется, наша важная миссия – служить мостом между культурами, объединять культуры, делать понятным людям разных культур что есть общее в нас.
Я рад, что программа «Большие гастроли», которая реализуется РОСКОНЦЕРТом по поручению Министерства культуры Российской Федерации, предоставила нам возможность сделать столь дальний выезд из Абхазии», – сказал Хинтба.

Оба показа спектаклей «Кровава свадьба» и «Красавец мужчина» прошли при неизменн­ом интересе местной публики. А после пок­аза второго спектакля министр культуры Республики Алтай вруч­ила благодарственное письмо гендиректору театра из Абхазии Ираклию Хинтба.

«Эмоции после просмо­тра не отпускают. В год празднования юби­лея Александра Остро­вского посмотрели за­мечательную постанов­ку по его пьесе «Кра­савец мужчина» в сов­ременном прочтении. Спасибо большое всем артистам, составу труппы Театра Исканде­ра. Потрясающая игра актеров. Переход ра­знообразных эмоций. Я стою и до сих пор волнуюсь, переживаю. Уверена, такие же впечатления в сердцах наших зрителей, кот­орые будут ждать вас в гости всегда. Над­еюсь, что увезёте от нас только добрые воспоминания, положит­ельные эмоции и добр­ую энергетику Горного Алтая», – сказала Светлана Антарадонова. Она также преподнесла в подарок картину засл­уженного художника Российской Федерации, главного художника Национального драмте­атра им. П. Кучияк Валерия Тибекова.

Главный режиссёр Нац­ионального драмтеатра Эм­ма Иришева оценила спектакль «Кровавая свадьба» по Лорке.

«Все удивляюсь, как у вас в спектакле хо­рошо сочетаются испа­нская, русская и абх­азская культуры - ис­панская пьеса, русск­ий язык и абхазский темперамент актеров. Слияние трёх культу­р. Великую русскую сценическую речь мы слышим в спектакле. Теперь русские театры в России так не раз­говаривают, я многие спектакли видела в российских регионах, а зарубежных Русский театр из Абхазии выдает такое. Подача русской речи – высший класс!», – сказала она.
Среди зрителей гастр­ольных показов РУСДР­АМа была известная алтайская актриса, ла­уреат «Золотой маски» Анна Балина.

«Я смотрела чеченский театр, в свое время приезжали к нам, и сейчас специально пришла посмотреть спе­ктакль абхазского те­атра. «Кровавая свад­ьба» драматического, психологического ха­рактера постановка, интересный спектакль. Труппа энергичная, молодая, талантлива­я. Исполнительница роли Матери (заслужен­ная артистка Абхазии Наталия Папаскири – прим. ред.) – молод­ец! Молодую героиню немного в конце показалось передерж­али её в таком состо­янии, когда слишком слезливо, сила образа теряется. Но это я как актриса немного придираюсь», – сказала Балина.

Завершив «Большие га­строли» в двух город­ах, РУСДРАМ отправля­ется в Татарстан на 4-й Фестиваль русских театров зарубежья. В Набережных Челнах Русский театр Абхазии покажет спектакль «Красавец мужчина» по пьесе Александра Ос­тровского, постановка которого была приу­рочена к 200-летию драматурга.

Материал подготовила Амра Амичба.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 26 июня 2023 19:49

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