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Абхазия Информ

В «АРТЕК» НА ОТДЫХ

Новости Понедельник, 26 июня 2023 19:50
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В «АРТЕК» НА ОТДЫХ

Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. 25 школьников из Абхазии отправятся в международный детский цент «Артек» при поддержке Россотрудничества. Ребята стали победителями конкурса в рамках международной акции «Люди Артека».

Школьники из разных городов Абхазии провели исследования о своих известных согражданах, которые побывали в детском лагере за 100 лет его существования.

О проделанной работе ребята рассказали в формате открытых «Артековских уроков» перед своими одноклассниками и учителями.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 26 июня 2023 19:54

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