В «АРТЕК» НА ОТДЫХ
Новости Понедельник, 26 июня 2023 19:50
Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. 25 школьников из Абхазии отправятся в международный детский цент «Артек» при поддержке Россотрудничества. Ребята стали победителями конкурса в рамках международной акции «Люди Артека».
Школьники из разных городов Абхазии провели исследования о своих известных согражданах, которые побывали в детском лагере за 100 лет его существования.
О проделанной работе ребята рассказали в формате открытых «Артековских уроков» перед своими одноклассниками и учителями.
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