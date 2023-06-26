В «АРТЕК» НА ОТДЫХ

Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. 25 школьников из Абхазии отправятся в международный детский цент «Артек» при поддержке Россотрудничества. Ребята стали победителями конкурса в рамках международной акции «Люди Артека».

Школьники из разных городов Абхазии провели исследования о своих известных согражданах, которые побывали в детском лагере за 100 лет его существования.

О проделанной работе ребята рассказали в формате открытых «Артековских уроков» перед своими одноклассниками и учителями.