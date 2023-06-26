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Абхазия Информ

ДАУР АРДЗИНБА ДОЛОЖИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ О ПЛАНАХ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ «ЧЕРНОМОРСКИЕ КРУИЗЫ»

Новости Понедельник, 26 июня 2023 19:55
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ДАУР АРДЗИНБА ДОЛОЖИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ О ПЛАНАХ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ «ЧЕРНОМОРСКИЕ КРУИЗЫ»

Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. Генеральный директор «Абхазского морского пароходства» Даур Ардзинба проинформировал премьер-министрам Александра Анкваба о запуске проекта в рамках сотрудничества с российской компанией-оператором «Черноморские круизы. 

В настоящее время круизным теплоходом «Князь Владимир» осуществлен тестовый заход в порт Сухума.

Во взаимодействии Абхазского морского пароходства с пограничной и таможенной службами Абхазии отработан механизмы досмотра пассажиров при высадке и посадке.

Руководство Абхазского морского пароходства отрабатывает с уполномоченными учреждениями и компаниями республики организацию досуга туристов: экскурсионные маршруты и культурно-развлекательные программы.

Круизный лайнер «Князь Владимир» – 8-палубный теплоход, рассчитанный на 600 пассажиров. Компания-оператор планирует реализацию проекта в еженедельном режиме.

Премьер-министр подчеркивая важность расширения сотрудничества с российскими компаниями в сфере туристской индустрии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 26 июня 2023 19:57

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