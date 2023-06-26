В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. 28 июня в Сухуме состоится перенесенное мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – республиканская акция «Молодежь Абхазии против наркотиков».

В рамках акции пройдут легкоатлетический забег, соревнования по баскетболу 3х3, плаванию, настольному теннису, шахматам, нардам, домино, а также мастер-класс по стрельбе из лука. В мероприятии может принять участие любой желающий.