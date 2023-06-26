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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Новости Понедельник, 26 июня 2023 19:58
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. 28 июня в Сухуме состоится перенесенное мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – республиканская акция «Молодежь Абхазии против наркотиков».

В рамках акции пройдут легкоатлетический забег, соревнования по баскетболу 3х3, плаванию, настольному теннису, шахматам, нардам, домино, а также мастер-класс по стрельбе из лука. В мероприятии может принять участие любой желающий.

В 09:00 в Сухумском олимпийском бассейне стартуют соревнования по плаванию.

В 18:00 начнется легкоатлетический забег (от начала набережной со стороны Маяка до театральной площади).

В 19:00 на площади перед Абхазским драматическим театром и в парке имени Баграта Шинкуба начнутся остальные соревнования.

Акция проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и предупреждения распространения наркомании среди молодежи.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 26 июня 2023 20:01

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