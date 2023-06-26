В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»
Сухум. 26 июня 2023. Абхазия-Информ. 28 июня в Сухуме состоится перенесенное мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – республиканская акция «Молодежь Абхазии против наркотиков».
В рамках акции пройдут легкоатлетический забег, соревнования по баскетболу 3х3, плаванию, настольному теннису, шахматам, нардам, домино, а также мастер-класс по стрельбе из лука. В мероприятии может принять участие любой желающий.
В 09:00 в Сухумском олимпийском бассейне стартуют соревнования по плаванию.
В 18:00 начнется легкоатлетический забег (от начала набережной со стороны Маяка до театральной площади).
В 19:00 на площади перед Абхазским драматическим театром и в парке имени Баграта Шинкуба начнутся остальные соревнования.
Акция проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и предупреждения распространения наркомании среди молодежи.