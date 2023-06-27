В ТКУАРЧАЛЕ РЕМОНТИРУЮТ КРОВЛИ

«Крыша протекала из-за того, что лежал старый шифер, который стал рассыпаться. Жильцы дома постоянно жаловались», – сообщил директор строительной фирмы ООО «СтройДом 2022» Раули Шамугия.

Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. Завершается ремонт кровли жилого дома №1 по ул. Горького в Ткуарчале. Работы здесь были начаты 2 марта 2023 года.

По его словам, из республиканского бюджета было выделено 6,037 млн рублей. Укладка новой кровли практически завершена, осталось лишь установить водосточные трубы.

Данный дом заселен на 80%, последний раз кровлю здесь ремонтировали в 2001-2002 гг.

Следующий на очереди дом №13 по проспекту В. Ардзинба, в котором был пожар, а затем ветром снесло крышу.

«Финансирование уже получено, строительная бригада приступит к работам при наступлении благоприятных погодных условий», – сказал Р. Шамугия.