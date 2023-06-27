В ТКУАРЧАЛЕ РЕМОНТИРУЮТ КРОВЛИ
Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. Завершается ремонт кровли жилого дома №1 по ул. Горького в Ткуарчале. Работы здесь были начаты 2 марта 2023 года.
«Крыша протекала из-за того, что лежал старый шифер, который стал рассыпаться. Жильцы дома постоянно жаловались», – сообщил директор строительной фирмы ООО «СтройДом 2022» Раули Шамугия.
По его словам, из республиканского бюджета было выделено 6,037 млн рублей. Укладка новой кровли практически завершена, осталось лишь установить водосточные трубы.
Данный дом заселен на 80%, последний раз кровлю здесь ремонтировали в 2001-2002 гг.
Следующий на очереди дом №13 по проспекту В. Ардзинба, в котором был пожар, а затем ветром снесло крышу.
«Финансирование уже получено, строительная бригада приступит к работам при наступлении благоприятных погодных условий», – сказал Р. Шамугия.
Последнее от Super User
- ПРЕСЕЧЕН КАНАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
- В АБХАЗИИ ПЫТАЮТСЯ ИНИЦИИРОВАТЬ РЕФЕРЕНДУМ О ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
- КОМАНДУ СУХУМА ПОЗДРАВИЛИ С АБСОЛЮТНОЙ ПОБЕДОЙ
- ОДНО СЕРЕБРО И ЧЕТЫРЕ БРОНЗЫ
- В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»