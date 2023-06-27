В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ ГОРОДА ГАЛ ВЕДУТСЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. Центральный парк города Гал уже давно нуждался в благоустройстве. И вот сейчас там поэтапно все приводят в порядок. Заместитель главы Администрации города Гал Нарсоу Джопуа рассказал журналистам о том, какие работы проводятся и когда они завершатся.

«В августе 2022 года к главе Администрации обратились местные жители с просьбой восстановить центральный парк, где последние 30 лет не проводились никакие крупные работы. Периодический обновлялись фонари и лавочки, но этого было недостаточно, в парке не было самого главного -–тротуарной плитки», – сказал он.

Рассмотрев обращение жителей, глава районной администрации дал поручение составить дефектный акт, а уже на его основе подготовить проектно-сметную документацию. После прохождения государственной экспертизы был заключен г контракт с Галской строительной компанией и в октябре прошлого года начались работы по благоустройству парка.

По информации Джопуа, строительные работы должны были завершиться еще в конце мая, но из-за дождей сроки пришлось сдвинуть на конец июля. «Работы были поделены на два этапа: на первом этапе были заменены старые дренажные трубы, которые проложили еще в советское время. На втором этапе установили каменные бордюры вдоль прогулочных дорожек, уличные фонари освещения, произвели укладку тротуарной плитки. В эти дни устанавливаются парковые скамейки и мусорные урны. Более 90% всех работ уже выполнено», – сказал Нарсоу Джопуа.

Сметная стоимость проекта благоустройства парка – 5,4 млн рублей. Все проводимые работы финансируются из местного бюджета. Для установки каменных бордюров по периметру парка потребуются дополнительные средства. Администрация намерена обратиться в районное собрание, чтобы внести изменения в бюджет и изыскать средства на эти работы. Галский парк условно разделен на две части: одна – это прогулочная часть, другая – развлекательная. «Наша молодежь сможет прийти в парк, посидеть там, отдохнуть и даже посмотреть кино. У нас для этого есть проектор и большой экран. Мы пока что используем его для показа различных чемпионатов. Мы хотим сделать так, чтобы здесь было комфортно и взрослым, и детям, чтобы можно было смотреть и футбольные матчи, и детские мультфильмы», – сказал Джопуа.

Глава Администрации Галского района Константин Пилия дополнил, что помимо перечисленного на территории парка, со временем планируется провести бесплатную сеть «Wi-Fi», установить арт объекты, чтобы жители могли фотографироваться рядом с ними. В планах также восстановление фонтана в парке, а также установка красивых навесов над парковыми скамьями.