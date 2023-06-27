ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 1956 НАРУШЕНИЙ ПДД
Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1956 нарушений правил дорожного движения, из которых 53 за нарушение норм тонирования автостекол.
67 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/
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