В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. С 30 июня по 2 июля в Сухуме во Дворце спорта имени Сергея Багапш состоится открытое первенство и чемпионат Абхазии по каратэ кекусинкай. Турнир посвящен 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.