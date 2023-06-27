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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Новости Вторник, 27 июня 2023 20:21
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. С 30 июня по 2 июля в Сухуме во Дворце спорта имени Сергея Багапш состоится открытое первенство и чемпионат Абхазии по каратэ кекусинкай. Турнир посвящен 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Соревнования пройдут среди детей 6-7, 8-9, 10-11, 23-13, 14-15, 16-17 лет и среди мужчин 18 лет и старше.

Открытие турнира состоится 1 июля в 13:00.

Главный судья – президент Федерации каратэ кекусинкай Республики Абхазия Виталий Читанава (черный пояс, 2 дан).

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация каратэ кекусинкай Абхазии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 27 июня 2023 20:24

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