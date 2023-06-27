В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»

Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. 2-6 июля в Сухуме пройдет XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш». В нем планируется участие команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Республики Абхазия.