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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»

Новости Вторник, 27 июня 2023 20:24
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В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»

Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. 2-6 июля в Сухуме пройдет XII Международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти Сергея Васильевича Багапш». В нем планируется участие команд из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Волгограда, по две команды из Ростовской области, Краснодарского края и Республики Абхазия. 

Главный судья – первый вице-президент Олимпийской академии Юга России, заслуженный тренер РСФСР и Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Александр Банников.

Открытие турнира состоится 2 июля в 14:00 в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр (парк имени Надежды Курченко).

Турнир организован Государственным комитетом по делам молодежи и спорту и Федерацией баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании «Амобайл».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 27 июня 2023 20:28

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