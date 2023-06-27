КОМАНДУ СУХУМА ПОЗДРАВИЛИ С АБСОЛЮТНОЙ ПОБЕДОЙ
Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. Начальник Управления образования Администрации г. Сухум Астанда Таркил поздравила сборную команду столицы, одержавшую абсолютную победу в открытой XVI Республиканской Спартакиаде школьников.
Команда состояла из учеников 9-11 классов разных столичных школ. Спартакиада проходила с 26 мая по 24 июня.
Астанда Таркил поблагодарила участников и тренеров за отличные показатели. «Мы гордимся вами, гордимся, что у нас есть такие замечательные дети, которые любят спорт, так как спорт – неотъемлемая часть образования. Поздравляю вас с победой в соревнованиях и от всей души желаем всегда смело и гордо двигаться только вперед!» – сказала Астанда Таркил.
Сборная команда города Сухум заняла 12 первых и три вторых места в 14 видах спорта.
Первые места у команды по легкой атлетике, баскетболу (девочки/ мальчики), самбо, дзюдо, вольной борьбе, настольному теннису, шахматам, мини футболу, большому футболу, национальным видам спорта, тяжелой атлетике;
Вторые места: волейбол (девочки/мальчики), бокс.
По итогам всех соревнований команда г. Сухум стала безоговорочным лидером, удостоившись главного приза.
1 место – г. Сухум;
2 место – Гагрский район;
3 место – Гудаутский район.
Команда Сухума стала лучшей среди восьми команд из городов и районов республики, принимавших участие в Спартакиаде. Такой результат стал возможен благодаря тренерам, подготовивших ребят по дисциплинам, отмечается в сообщении Управления.
Итоговые результаты:
Город Сухум – 446 очков;
Гагрский район – 402 очка;
Гудаутский район – 372 очка;
Очамчырский район – 362 очка;
Галский район – 322 очка;
Ткуарчалский район – 306 очков;
Гулрыпшский район – 242 очка;
Сухумский район – 146 очков.
Об этом сообщает сайт столицы.
Последнее от Super User
- ПРЕСЕЧЕН КАНАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
- В АБХАЗИИ ПЫТАЮТСЯ ИНИЦИИРОВАТЬ РЕФЕРЕНДУМ О ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
- ОДНО СЕРЕБРО И ЧЕТЫРЕ БРОНЗЫ
- В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»
- В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ