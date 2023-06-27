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Абхазия Информ

КОМАНДУ СУХУМА ПОЗДРАВИЛИ С АБСОЛЮТНОЙ ПОБЕДОЙ

Новости Вторник, 27 июня 2023 20:36
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КОМАНДУ СУХУМА ПОЗДРАВИЛИ С АБСОЛЮТНОЙ ПОБЕДОЙ

Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. Начальник Управления образования Администрации г. Сухум Астанда Таркил поздравила сборную команду столицы, одержавшую абсолютную победу в открытой XVI Республиканской Спартакиаде школьников.

Команда состояла из учеников 9-11 классов разных столичных школ. Спартакиада проходила с 26 мая по 24 июня.

Астанда Таркил поблагодарила участников и тренеров за отличные показатели. «Мы гордимся вами, гордимся, что у нас есть такие замечательные дети, которые любят спорт, так как спорт – неотъемлемая часть образования. Поздравляю вас с победой в соревнованиях и от всей души желаем всегда смело и гордо двигаться только вперед!» – сказала Астанда Таркил.

Сборная команда города Сухум заняла 12 первых и три вторых места в 14 видах спорта.

Первые места у команды по легкой атлетике, баскетболу (девочки/ мальчики), самбо, дзюдо, вольной борьбе, настольному теннису, шахматам, мини футболу, большому футболу, национальным видам спорта, тяжелой атлетике;

Вторые места: волейбол (девочки/мальчики), бокс.

По итогам всех соревнований команда г. Сухум стала безоговорочным лидером, удостоившись главного приза.

1 место – г. Сухум;

2 место – Гагрский район;

3 место – Гудаутский район.

Команда Сухума стала лучшей среди восьми команд из городов и районов республики, принимавших участие в Спартакиаде. Такой результат стал возможен благодаря тренерам, подготовивших ребят по дисциплинам, отмечается в сообщении Управления.

Итоговые результаты:

Город Сухум – 446 очков;

Гагрский район – 402 очка;

Гудаутский район – 372 очка;

Очамчырский район – 362 очка;

Галский район – 322 очка;

Ткуарчалский район – 306 очков;

Гулрыпшский район – 242 очка;

Сухумский район – 146 очков.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 27 июня 2023 20:44

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