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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПЫТАЮТСЯ ИНИЦИИРОВАТЬ РЕФЕРЕНДУМ О ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Вторник, 27 июня 2023 20:47
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В АБХАЗИИ ПЫТАЮТСЯ ИНИЦИИРОВАТЬ РЕФЕРЕНДУМ О ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. В ЦИК Абхазии сегодня поступило заявление о регистрации инициативной группы референдума о досрочных президентских выборах. В составе группы 36 человек. Вопрос сформулирован следующим образом: «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?»

Согласно закону «О всенародном голосовании (референдуме)», ЦИК должен зарегистрировать состав инициативной группы и вопрос, предлагаемый на референдум. В течение 15 дней со дня обращения за регистрацией инициативной группе референдума выдается свидетельство о регистрации и удостоверения ее членам.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 27 июня 2023 20:51

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