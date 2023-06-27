В АБХАЗИИ ПЫТАЮТСЯ ИНИЦИИРОВАТЬ РЕФЕРЕНДУМ О ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. В ЦИК Абхазии сегодня поступило заявление о регистрации инициативной группы референдума о досрочных президентских выборах. В составе группы 36 человек. Вопрос сформулирован следующим образом: «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?»