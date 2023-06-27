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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕН КАНАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Вторник, 27 июня 2023 20:52
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ПРЕСЕЧЕН КАНАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 27 июня 2023. Абхазия-Информ. ФСБ совместно с МВД Российской Федерации пресекли канал легализации иностранных граждан в России. Задержаны шесть россиян, у которых при обыске нашли лабораторию по изготовлению поддельных документов.

На кадрах оперативного видео показано задержание подозреваемых и подпольная типография с большим количеством поддельных российских и иностранных паспортов, а также различных справок, страховых полисов и водительских удостоверений. По сути, злоумышленники не только помогали незаконным мигрантам легализоваться в России, но и могли сделать любые документы для других лиц, включая потенциальных террористов.

По данным ЦОС, во время обысков изъято 12 мобильных телефонов, два ноутбука, пять станков для резки, сшивки и ламинирования паспортов, 100 расшитых паспортов РФ, 50 голографических наклеек для них, 2000 листов бумаги с водяными знаками видов на жительство в России и паспортов Абхазии.

Кроме того, у злоумышленников обнаружили два клише из металла для отпечатки обложек паспортов РФ и Абхазии, восемь печатей для проставления отметок в паспорте и поддельные бланки миграционных карт, видов на жительство в РФ и Словении, паспортов Абхазии и Южной Осетии, водительских удостоверений РФ, Украины и Словении.

Возбуждено уголовное дело.

https://rg.ru/2023/06/22/reg-cfo/fsb-i-mvd-vskryli-v-podmoskove-kanal-nezakonnoj-migracii-inostrancev.html

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 27 июня 2023 21:03

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