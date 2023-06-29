Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание в ОВД по Гудаутскому району. В нем приняли участие замминистра Беслан Чкадуа, помощник министра Батал Агрба, начальник Управления по воспитательной работе Денис Стерлигов.

О положении дел в Гудаутском райотделе доложил начальник Зосма Гицба. Начальник ОВД также доложил о статистике преступлений за текущий год.

Министр внутренних дел подчеркнул, что в последние годы в районе активно развивается туризм, все больше людей приезжают в Гудауту для отдыха, что, безусловно усиливает, без того ощутимую нагрузку на личный состав милиции. Роберт Киут поручил предпринять все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан и туристов в период курортного сезона.

Особое внимание министр поручил уделять внешнему виду сотрудников и их манере общения с гражданами. Роберт Киут подчеркнул, что поведение каждого милиционера влияет на общий имидж правоохранительной системы и ее восприятие гражданами.

Большой проблемой для Гудаутского района является наличие крупного скота на трассе. Коровы, лошади и буйволы не раз становились причиной ДТП, в том числе, со смертельным исходом. Роберт Киут поручил проработать данный вопрос с районной администрацией в целях скорейшего принятия решения, которое минимизирует число животных на дорогах.

Министр подчеркнул, что в последнее время в соцсетях граждане жалуются на сотрудников Госавтоинспекции, которые останавливают автомобили туристов без имеющихся на то причин. Эту ситуацию он обещал взять под личный контроль.

Далее совещание продолжилось в отделении милиции города Новый Афон Гудаутского РОВД.

Как доложил начальник отделения Игорь Барциц, личный состав вверенного подразделения в настоящее время направлен на охрану общественного порядка и профилактику правонарушений в курортных зонах, т.к. с каждым днем в город прибывает все большее количество туристов.

Подводя итоги совещаний, Роберт Киут подчеркнул, что у милиции Гудаутского района хороший потенциал.

«У вас молодая и слаженная команда, есть все необходимые условия для работы, поэтому и требования к вам довольно высокие», – отметил министр.

Все предложения по возможному улучшению качества работы личного состава Роберт Киут поручил представить в письменном виде. Он подчеркнул, что руководство МВД будет оказывать милиции Гудаутского района всяческое содействие при условии добросовестного выполнения ими своих служебных обязанностей.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.