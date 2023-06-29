СОТРУДНИКИ УЭБИПК ПРОВОДЯТ СИСТЕМНЫЕ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с районными подразделениями Госавтоинспекции МВД Абхазии проводят системные рейдовые мероприятия с целью обеспечения соблюдение условий и требований лицензирования при осуществлении пассажирских перевозок.
Уполномоченные сотрудники органов внутренних дел проверяют наличие учетной карты водителя, путевого листа, лицензии на право осуществления перевозки пассажиров на автомобильном транспорте.
По результатам проверок в соответствии со ст. 154 КоАП РА составлены административные материалы в отношении водителей, осуществляющих пассажирские перевозки при отсутствии лицензии на данный вид предпринимательской деятельности, которые направлены в районные суды для принятия процессуального решения.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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