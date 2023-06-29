ГОСДУМА РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ РОССИИ С АБХАЗИЕЙ О ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Госдумы приняли законопроект о ратификации соглашения между Россией и Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Это соглашение 27 сентября 2022 г. подписали министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Инал Ардзинба. Абхазская сторона ратифицировала его уже в декабре того же года. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию соглашение 31 мая.

В соответствии с соглашением граждане одной стороны смогут приобретать гражданство другой, не отказываясь при этом от гражданства собственного государства.

Россия при этом предоставляет гражданам (на 26 августа 2008 г. и не утратившим гражданство) Абхазии от 18 лет право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

В соглашении также говорится, что гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства.

Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав. До достижения ребенком, состоящим в гражданстве обеих сторон, 18-летнего возраста его родители могут выбрать ему гражданство на основании совместного письменного заявления о выходе ребенка из гражданства одной из сторон.

Люди, которые имеют гражданства обеих стран, пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой они постоянно проживают. По аналогичному принципу действует призыв на военную службу. Граждане, которые прошли военную службу в одной стране, освобождаются от призыва во второй.

Действие соглашения рассчитано на пять лет. Оно будет автоматически продлеваться, если ни одна сторона не выразит заранее в письменной форме намерение прекратить его.