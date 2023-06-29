 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНЗДРАВЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Новости Четверг, 29 июня 2023 20:24
Оцените материал
(0 голосов)
МИНЗДРАВЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание по вопросам гармонизации законодательства. В ходе совещания, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи(ВКС), абхазская и российская стороны обсудили вопросы гармонизации законодательства между Абхазией и Россией в сфере здравоохранения.

С абхазской стороны председательствовал министр здравоохранения Эдуард Бутба, российскую рабочую группу возглавляет первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Эдуард Бутба и Виктор Фисенко обсудили, в частности, вопрос устранения концептуальных противоречий между Законом Абхазии «О здравоохранении» и Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Министр отметил, что гармонизация в сфере здравоохранения позволит вывести абхазскую медицину на качественно новый уровень и положительно отразится на двустороннем сотрудничестве Абхазии и России.

Также обсудили разработку и принятие Минздравом Абхазии правил определения критериев оценки качества оказания услуг медицинским организациям.

Кроме того, в ходе совещания были подняты вопросы развития современного передового направления-телемедицины.

В завершение заседания Бутба и Фисенко высоко оценили проделанную ведомствами работу и выразили уверенность в том, что намеченные планы будут реализованы в срок.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 29 июня 2023 20:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОТРУДНИКИ МЧС ДОСТАВИЛИ ТРОИХ ГРАЖДАН ИЗ ВЕРХОВЬЕВ РЕКИ ВОСТОЧНАЯ ГУМИСТА В СУХУМ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.