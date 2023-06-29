МИНЗДРАВЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание по вопросам гармонизации законодательства. В ходе совещания, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи(ВКС), абхазская и российская стороны обсудили вопросы гармонизации законодательства между Абхазией и Россией в сфере здравоохранения.

С абхазской стороны председательствовал министр здравоохранения Эдуард Бутба, российскую рабочую группу возглавляет первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Эдуард Бутба и Виктор Фисенко обсудили, в частности, вопрос устранения концептуальных противоречий между Законом Абхазии «О здравоохранении» и Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Министр отметил, что гармонизация в сфере здравоохранения позволит вывести абхазскую медицину на качественно новый уровень и положительно отразится на двустороннем сотрудничестве Абхазии и России.

Также обсудили разработку и принятие Минздравом Абхазии правил определения критериев оценки качества оказания услуг медицинским организациям.

Кроме того, в ходе совещания были подняты вопросы развития современного передового направления-телемедицины.

В завершение заседания Бутба и Фисенко высоко оценили проделанную ведомствами работу и выразили уверенность в том, что намеченные планы будут реализованы в срок.