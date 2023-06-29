МИНЗДРАВЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел совещание по вопросам гармонизации законодательства. В ходе совещания, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи(ВКС), абхазская и российская стороны обсудили вопросы гармонизации законодательства между Абхазией и Россией в сфере здравоохранения.
С абхазской стороны председательствовал министр здравоохранения Эдуард Бутба, российскую рабочую группу возглавляет первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
Эдуард Бутба и Виктор Фисенко обсудили, в частности, вопрос устранения концептуальных противоречий между Законом Абхазии «О здравоохранении» и Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
Министр отметил, что гармонизация в сфере здравоохранения позволит вывести абхазскую медицину на качественно новый уровень и положительно отразится на двустороннем сотрудничестве Абхазии и России.
Также обсудили разработку и принятие Минздравом Абхазии правил определения критериев оценки качества оказания услуг медицинским организациям.
Кроме того, в ходе совещания были подняты вопросы развития современного передового направления-телемедицины.
В завершение заседания Бутба и Фисенко высоко оценили проделанную ведомствами работу и выразили уверенность в том, что намеченные планы будут реализованы в срок.
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