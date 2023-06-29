ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ
Новости Четверг, 29 июня 2023 20:28
Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие заместитель министра финансов Ирма Амичба, 1-й замминистра МЧС Тигран Делибалтян и председатель Государственного комитета по статистике Кама Гогия.
Были рассмотрены проекты законов «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Абхазия «О государственной пошлине», «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Абхазия «О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия» и «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа».
После обсуждения депутаты решили вынести данные законопроекты к рассмотрению на очередном заседании сессии для принятия в первом чтении.
В рамках повестки дня заседания также был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О статистической деятельности в Республике Абхазия», подготовленный к рассмотрению во втором чтении.
После обсуждения депутаты решили рекомендовать данный законопроект к рассмотрению на очередном заседании сессии для принятия его с учетом изменений во втором чтении.
Также депутаты обсудили проект Закона «Об установлении отчислений в местные бюджеты». По итогам обсуждения данного вопроса и последующего голосования члены Комитета не дали положительную рекомендацию для принятия этого законопроекта на заседании сессии Парламента.
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