ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие заместитель министра финансов Ирма Амичба, 1-й замминистра МЧС Тигран Делибалтян и председатель Государственного комитета по статистике Кама Гогия.