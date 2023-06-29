ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ, МЕЖПАРЛАМЕНТСКИМ СВЯЗЯМ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Был рассмотрен проект Закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О международных договорах Республики Абхазия». Данный законопроект разработан с целью закрепления за Парламентом возможности получения информации о готовящихся к подписанию международных договорах, участницей которых намеревается стать Республика Абхазия, а также проектов международных договоров, подлежащих ратификации на стадии согласования указанных проектов договоров с заинтересованными государственными органами Республики Абхазия.