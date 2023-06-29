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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОХОДЯТ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Новости Четверг, 29 июня 2023 20:36
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В СУХУМЕ ПРОХОДЯТ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме, в спортивном зале Дворца спорта имени Сергея Багапш состоялись учебно-тренировочные сборы и квалификационный экзамен по каратэ кекусинкай на ученические степени (пояса) под руководством шихана Эдуарда Аксенова (Ростов-на-Дону, черный пояс, 5 дан) и президента Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталия Читанава (черный пояс, 2 дан).

В учебно-тренировочных сборах и экзамене участвовали 130 спортсменов отделений Федерации каратэ кекусинкай Сухума, Очамчыры и Агудзеры.

«Я очень рад присутствовать сегодня здесь. Спасибо каждому из вас, что занимаетесь спортом и ведете здоровый образ жизни. Самое главное, чтобы каждый из вас стал хорошим человеком», – сказал председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.

Он пожелал спортсменам хорошо проявить себя при сдаче экзаменов.

Все спортсмены успешно сдали квалификационный экзамен, поднялись на еще одну ступеньку мастерства и заслужили право на ношение пояса нового цвета, соответствующего возросшей степени мастерства (от 10 до 3 кю).

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 29 июня 2023 20:40

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