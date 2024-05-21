СТАЛА ИЗВЕСТНА ДАТА ОТКРЫТИЯ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА В АБХАЗИИ
Новости Вторник, 21 мая 2024 21:41
Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Каждый год главам администраций городов, районов и людям, арендующим часть пляжей, выдается ряд предписаний. И только при выполнении всех перечисленных условий пляж сможет принимать гостей.
О том, какие требования были предъявлены и когда в республике откроется купальный сезон, рассказал в интервью радио «Sputnik» Тенгиз Сабуа, начальник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии.
Также Сабуа добавил, что открытие купального сезона в Абхазии запланировано на 1 июня 2024 года.
Важно подчеркнуть, что проверка проводится за несколько дней до открытия сезона. Более того, в 2022 году определили размер штрафных санкций за невыполнение работ по подготовке пляжей к купальному сезону. Так, суммы могут доходить до отметки в 10 тысяч рублей.
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