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Абхазия Информ

СТАЛА ИЗВЕСТНА ДАТА ОТКРЫТИЯ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 21 мая 2024 21:41
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СТАЛА ИЗВЕСТНА ДАТА ОТКРЫТИЯ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА В АБХАЗИИ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Каждый год главам администраций городов, районов и людям, арендующим часть пляжей, выдается ряд предписаний. И только при выполнении всех перечисленных условий пляж сможет принимать гостей.

О том, какие требования были предъявлены и когда в республике откроется купальный сезон, рассказал в интервью радио «Sputnik» Тенгиз Сабуа, начальник Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии.

Также Сабуа добавил, что открытие купального сезона в Абхазии запланировано на 1 июня 2024 года.

Важно подчеркнуть, что проверка проводится за несколько дней до открытия сезона. Более того, в 2022 году определили размер штрафных санкций за невыполнение работ по подготовке пляжей к купальному сезону. Так, суммы могут доходить до отметки в 10 тысяч рублей.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Вторник, 21 мая 2024 21:43

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