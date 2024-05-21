СТАЛА ИЗВЕСТНА ДАТА ОТКРЫТИЯ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА В АБХАЗИИ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . Каждый год главам администраций городов, районов и людям, арендующим часть пляжей, выдается ряд предписаний. И только при выполнении всех перечисленных условий пляж сможет принимать гостей.