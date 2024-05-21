В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРОШЛА V СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КСОРС
Новости Вторник, 21 мая 2024 21:40
Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. В Доме Москвы, расположенном в крупнейшем городе Абхазии Сухуме, прошла отчетно-выборная страновая конференция Координационного союза организаций российских соотечественников (КСОРС) «Единство соотечественников – залог развития». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.
Помимо представителей Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы в конференции приняли участие сотрудники Россотрудничества, департамента стран СНГ Министерства МИД РФ, а также работники Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за пределами России.
Собравшихся приветствовал замглавы Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Игорь Ткач. Участники конференции поблагодарили КСОРС за плодотворную работу и выразили уверенность в продолжении сотрудничества.
В ходе мероприятия были также заслушаны доклады представителей КСОРС, Центра правовой поддержки соотечественников, объявлено о переизбрании руководителем КСОРС Олега Юрченко и принятии в состав совета организации новых членов.
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