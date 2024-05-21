В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ ПРОШЛА V СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КСОРС

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . В Доме Москвы, расположенном в крупнейшем городе Абхазии Сухуме, прошла отчетно-выборная страновая конференция Координационного союза организаций российских соотечественников (КСОРС) «Единство соотечественников – залог развития». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.