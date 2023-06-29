ОПРЕДЕЛЕН СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с утвержденными критериями отбора определен состав делегации на Международный молодежный форум «Евразия Global» от Республики Абхазия. В состав делегации вошли: Валерий Берзения, Адель Какубава, Мэги Цицба, Руслан Амичба, Дарья Архипова, Роберт Минасян, Шахан Сиргинава, Леван Габелия, Денис Киут, Мрана Блаб, Аэлита Арутюнян, Нестор Касландзия, Жанна Айба и Занда Шанава. Возглавит делегацию главный специалист молодежного отдела Ахра Бебия.

Форум пройдет с 21 по 27 августа в городе Оренбурге. Целью форума является создание и тестирование новых форматов и повестки коммуникации для прогрессивной молодежи со всего мира, разделяющей ценности равенства, взаимного уважения культур и права на суверенитет.

В этом году организаторы форума ставят перед собой глобальную задачу – сформировать корпус международных амбассадоров Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в марте 2024 года на федеральной территории «Сириус».