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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Новости Четверг, 29 июня 2023 20:43
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ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба провел встречу с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорелом Мошану.

С абхазской стороны во встрече приняли участие заместитель председателя СГБ Абхазии Заал Хварцкия, сотрудники МИД Лаша Авидзба и Артур Гагулия.

Традиционно основной темой встречи стало обсуждение повестки дня предстоящего 58-го раунда Международных женевских дискуссий.

Открывая встречу Ираклий Тужба в очередной раз подчеркнул, что для абхазской стороны вопрос подписания документа о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией остается ключевым аспектом работы МЖД.

Говоря о ситуации с безопасностью в регионе Ираклий Тужба отметил, что она остается относительно спокойной.

«За прошедший период не было зафиксировано серьезных инцидентов в приграничной зоне. В то же время мы наблюдаем значительную активность сил НАТО на территории Грузии, что вызывает у нас самое серьезное беспокойство», – отметил Тужба.

Он также подчеркнул, что в последнее время с определенной периодичностью звучат призывы к открытию так называемого второго фронта.

«В Абхазии подобного рода призывы вызывают обоснованное беспокойство и мы к этим заявлениям относимся предельно внимательно и серьезно», – заявил Тужба.

Всеми участниками встречи была подчеркнута необходимость возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в г. Гал, как одного из важных элементов работы МЖД. Абхазская сторона в очередной раз выразила готовность к обсуждению данного вопроса.

В свою очередь сопредседатели Женевских дискуссий подчеркнули важность продолжения работы по созданию условий для обеспечения прочных гарантий безопасности в регионе.

В ходе консультаций также состоялось обсуждение гуманитарных вопросов, связанных со свободой передвижения и других актуальных вопросов предстоящего раунда Женевских дискуссий.

Проведение 58-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 11-12 июля 2023 года.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 29 июня 2023 20:46

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