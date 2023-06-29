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Абхазия Информ

ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 29 июня 2023 21:23
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ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление о повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2023 году.

В   рамках   реализации Соглашения между Республикой Абхазия   и Российской   Федерацией   о   содействии   реализации   Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025   годы   от   4   августа   2022   года   (с   изменением,   внесенным протоколом от 18 апреля 2023 года о внесении изменений в Соглашение между   Республикой   Абхазия   и   Российской   Федерацией   о   содействии реализации   Государственной   программы   социально- экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы от 4 августа 2022 года) Кабинет Министров Республики Абхазия:

1. Повысить   среднюю   заработную   плату   основных   категорий работников   государственных   учреждений   Республики Абхазия   в   сфере здравоохранения,   образования,   науки,   культуры,   спорта   и   социального обслуживания граждан до целевых значений средней заработной платы в 2023 году согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Установить, что заработная плата каждого конкретного работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и   качества   затраченного   труда   и   может   быть,   как   выше,   так   и   ниже целевого   значения   средней   заработной   платы,   установленного   по соответствующей   категории   работников   государственных   учреждений Республики Абхазия.

3. Установить,   что   настоящее   Постановление распространяется   на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 29 июня 2023 21:33

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