ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление о повышении заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2023 году.

В рамках реализации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы от 4 августа 2022 года (с изменением, внесенным протоколом от 18 апреля 2023 года о внесении изменений в Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально- экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы от 4 августа 2022 года) Кабинет Министров Республики Абхазия:

1. Повысить среднюю заработную плату основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан до целевых значений средней заработной платы в 2023 году согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Установить, что заработная плата каждого конкретного работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и может быть, как выше, так и ниже целевого значения средней заработной платы, установленного по соответствующей категории работников государственных учреждений Республики Абхазия.

3. Установить, что настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.