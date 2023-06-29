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Абхазия Информ

ЗАКОНОПРОЕКТ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД» ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

Новости Четверг, 29 июня 2023 21:34
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ЗАКОНОПРОЕКТ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД» ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Кабинет Министров утвердил порядок составления проекта республиканского бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на очередной финансовый год.

Министерству экономики Республики Абхазия поручено организовать разработку прогноза социально-экономического развития Республики Абхазия на 2024 год и представить на утверждение в Кабинет Министров Республики Абхазия в срок до 15 июля 2023 года Индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2024 год.

Министерству финансов Республики Абхазия:

– на основе показателей Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия в соответствии с действующим бюджетным, налоговым, таможенным законодательствами и другими нормативными правовыми актами Республики Абхазия предписано разработать основные параметры и проектировки основных показателей республиканского бюджета на 2024 год;

– представить в срок до 1 октября 2023 года в Кабинет Министров Республики Абхазия проект Закона Республики Абхазия «О республиканском бюджете на 2024 год».

Органам управления государственными внебюджетными фондами Республики Абхазия необходимо представить в срок до 1 октября 2023 года в Кабинет Министров Республики Абхазия соответствующие проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов на 2024 год.

Местные органа государственного управления обязаны организовать работу по формированию соответствующих бюджетов с учетом требований бюджетного законодательства Республики Абхазия, иных нормативных правовых актов и представить в Министерство финансов Республики Абхазия не позднее 1 октября 2023 года решения органов местного самоуправления об утверждении соответствующих местных бюджетов на 2024 год, при этом согласовать до 1 сентября 2023 года с Министерством финансов Республики Абхазия объем межбюджетных трансфертов, направляемых из республиканского бюджета местным бюджетам.

Администраторам доходов представить до 10 августа 2023 года в Министерство финансов Республики Абхазия прогнозные показатели администрируемых ими видов доходов на 2024 год, за исключением администраторов доходов, указанных в Постановлении.

– Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия в срок до 22 августа 2023 года на основе показателей Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия на 2024 год – прогноз поступлений доходов в Государственный бюджет Республики Абхазия, администрируемых налогов, сборов и других платежей в разрезе кодов бюджетной классификации доходов (с приложением экономически обоснованных расчетов, а также материалы с оценкой уровня снижения доходов Государственного бюджета Республики Абхазия в 2024 году в связи с установленными законодательством Республики Абхазия налоговыми льготами);

– Государственному таможенному комитету Республики Абхазия в срок до 15 августа 2023 года прогноз поступлений таможенных платежей и иных поступлений, подлежащих зачислению в республиканский бюджет в 2024 году.

Центральным органам государственного управления и иным получателям средств республиканского бюджета представить не позднее 20 августа 2023 года в Министерство финансов Республики Абхазия проекты бюджетных смет на 2024 год.

Распорядителям бюджетных средств не позднее 20 августа 2023 года представить для утверждения в Кабинет Министров Республики Абхазия проекты государственных (ведомственных) целевых программ, предлагаемые к финансовому обеспечению за счет средств республиканского бюджета в 2024 году.

Министерству финансов Республики Абхазия осуществлять методическое руководство и координацию работы соответствующих центральных органов государственного управления по разработке проекта республиканского бюджета на 2024 год.

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