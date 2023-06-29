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Абхазия Информ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ»

Новости Четверг, 29 июня 2023 22:07
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ»

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Кабинет Министров внесен изменения в постановление «Об утверждении межведомственной целевой программы на 2023 год «Развитие демографии» от 31 августа 2022 г. №101.

Основная цель программы – предупреждение демографической угрозы безопасности Республики Абхазия путем стимулирования рождаемости детей абхазской (абаза) национальности, постоянно проживающих на территории республики.

Основной задачей программы является осуществление единовременной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия при рождении ребенка абхазской (абаза) национальности:

а) в 2022 году – третьего и последующего ребенка (при условии обращения за выплатой в течение шести месяцев со дня рождения ребенка) – 100 000 руб.;

б) в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года:

второго ребенка – 50 000 руб.;

третьего ребенка – 100 000 руб.;

четвертого и последующего ребенка – 200 000 руб.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия в размере 90 млн руб.

Выплата осуществляется при рождении детей абхазской (абаза) национальности, в том числе в случае рождения ребенка в последующем браке одного из родителей. Дети от предыдущего брака также должны быть абхазской (абаза) национальности и проживать на территории Республики Абхазия совместно с заявителем, претендующим на получение выплаты.

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