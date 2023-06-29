ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ»
Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Кабинет Министров внесен изменения в постановление «Об утверждении межведомственной целевой программы на 2023 год «Развитие демографии» от 31 августа 2022 г. №101.
Основной задачей программы является осуществление единовременной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия при рождении ребенка абхазской (абаза) национальности:
а) в 2022 году – третьего и последующего ребенка (при условии обращения за выплатой в течение шести месяцев со дня рождения ребенка) – 100 000 руб.;
б) в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года:
второго ребенка – 50 000 руб.;
третьего ребенка – 100 000 руб.;
четвертого и последующего ребенка – 200 000 руб.
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия в размере 90 млн руб.
Выплата осуществляется при рождении детей абхазской (абаза) национальности, в том числе в случае рождения ребенка в последующем браке одного из родителей. Дети от предыдущего брака также должны быть абхазской (абаза) национальности и проживать на территории Республики Абхазия совместно с заявителем, претендующим на получение выплаты.
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