ИЗЪЯТО ОКОЛО ШЕСТИ ТОНН НЕСЕРТИФИЦИРОВАННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 29 июня 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД изъяли порядка 6 тысяч литров несертифицированной алкогольной продукции. Проверка на предмет реализации несертифицированной алкогольной продукции проведена в городах Гагре и Пицунде.

В общей сложности выявлено и изъято около шести тонн бутилированного, а также разливного вина и водки кустарного производства, различных алкогольных напитков без соответствующих документов, фасованных в разнородную тару и тару, маркированную известными брендами виноделия Абхазии.

В результате исследования отобранных образцов, Госкомитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору выявленная и изъятая алкогольная продукция признана непригодной к употреблению и подлежит уничтожению. Профилактические мероприятия с целью выявления продукции, не соответствующей качеству и стандартам, в частности, вино-водочных изделий суррогатного и контрафактного производства, реализуемых в розничной торговле на территории городов и курортных районов республики, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с Госстандартом, проводят систематически.

Реализация продукции без сертификата соответствия, удостоверяющего безопасность для жизни и здоровья людей, является административно наказуемым правонарушением, и лица, занимающиеся противозаконной деятельностью, будут привлечены к ответственности.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.